Разработана простая стратегия достижения любой цели: она пришла на замену методу кнута и пряника

Тихая перемена в понимании того, как люди формируют здоровые привычки, показывает, что предоставление людям возможности выбора и развитие их собственной мотивации может быть гораздо более эффективным, чем навязывание правил или стимулов. Как сообщает University of Rochester, ученые создали методику достижения целей, которая не превращается в тиранию.

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Теория самоопределения (SDT), разработанная Эдвардом Деси и Ричардом Райаном, предполагает, что когда люди чувствуют себя по-настоящему ответственными, связанными с окружающими и способными, долгосрочные изменения становятся не только возможными, но и естественными.

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В своих основополагающих работах, включая «Внутренняя мотивация и самоопределение в поведении человека» (1985) и более поздние обзоры, Деси и Райан представили SDT как теорию, основанную на трех универсальных психологических потребностях: автономии, компетентности и связанности.

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Автономия означает ощущение, что действия человека соответствуют его личным ценностям, компетентность — это овладение задачами и видение прогресса, а связанность — это чувство заботы о других.

В то время как более ранние подходы отдавали предпочтение внешним вознаграждениям, таким как призы или штрафы, SDT подчеркивает, что они иногда могут подрывать внутреннюю мотивацию, что известно как «эффект чрезмерной оправданности». Напротив, цели, которые соответствуют внутренним ценностям, побуждают людей брать на себя ответственность и не сдаваться — будь то в спорте, учебе или даже в отказе от курения.

В образовании такой подход стимулирует вовлеченность студентов через внутреннее любопытство; в спорте спортсмены придерживаются тренировочного режима, когда мотивированы изнутри; в здравоохранении пациенты с большей вероятностью следуют планам лечения, когда понимают и ценят их.

Человекоцентричная концепция Деси и Райана охватывает как внутреннюю, так и хорошо усвоенную внешнюю мотивацию — например, стремление к физической форме, потому что это соответствует личной идентичности, даже когда внешнее вознаграждение все же играет определенную роль в процессе достижения цели.

Доктор медицины, магистр общественного здравоохранения из университета Рочестера, Сьюзан Гаспарино, выделила важность применения SDT в реальных условиях здравоохранения, рекомендуя такие стратегии, как разбиение целей на небольшие, выполнимые шаги (повышение компетентности), предоставление людям возможности выбирать, какие формы движения вперед подходят их стилю жизни (повышение автономии), и поощрение социальной поддержки (повышение связанности и коллективности).

Она рекомендует SMART-цели — своеобразные конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и ограниченные по времени точки маршрута, как практический инструмент для постепенного укрепления уверенности в себе.

Подход, разработанный учеными цитировался более 37 000 раз, а статья 2000 года «Теория самоопределения и содействие внутренней мотивации, социальному развитию и благополучию» вошла в число самых цитируемых психологических статей десятилетия.

Благодаря SDT здоровое поведение становится менее зависимым от силы воли и более зависимым от создания правильной среды поддерживающей ее: такой, которая позволяет людям выбирать пути, соответствующие их ценностям, чувствовать себя способными на этом пути и полагаться на окружающих. Вместо того, чтобы просить людей «стараться больше», теория предлагает показать им, как «выбирать лучше» — и именно с этого начинается настоящая трансформация, считают Деси и Райан.

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