Онлайн-видео приучают детей к вредной пище с раннего возраста: чего стоит опасаться родителям

На первый взгляд безобидные видео на YouTube скрывают опасность, которую родители редко замечают — скрытый маркетинг вредной пищи, замаскированный под повседневное развлечение. Как сообщает HealthDay, ученые заявили, что эта форма рекламы, направленная на детей, становится настолько распространенной, что вызывает серьезную озабоченность по поводу ее влияния на молодые умы и здоровье.

В новом наблюдательном исследовании, опубликованном в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, ученые исследовали 101 ребенока в возрасте от 3 до 8 лет, которые выбирали и смотрели контент YouTube или YouTube Kids на мобильных устройствах. Результаты показали, что примерно 75% детей в возрасте от 6 до 8 лет и 36% детей в возрасте от 3 до 5 лет сталкивались с рекламой нездоровой пищи, включая конфеты, сладкие и соленые закуски, сладкие напитки и фаст-фуд. Между тем, здоровые варианты появлялись только в 3% контента, связанного с едой.

Ведущий исследователь Фрэнсис Флеминг-Миличи из Центра Радда подчеркнула, что компании, участвующие в саморегулируемой Инициативе по рекламе продуктов питания и напитков для детей, по-прежнему занимают видное место. «Детские инфлюенсеры часто рекламировали свои бренды, в том числе конфеты, сладкие напитки и сладкие и соленые закуски», — сказала старший исследователь Дженнифер Харрис из университета Коннектикута.

Более 60% этих рекламных акций брендов не были явными объявлениями, а были встроены непосредственно в видеоконтент — появляясь во время сцен из жизни, где влиятельные лица или персонажи показывались, как они едят или готовят эти продукты. Только 17% были представлены в виде стандартных рекламных объявлений, и всего 23% появлялись во время предварительного просмотра видео.

Именно эта техника — смешение развлечений с маркетингом, вызвала тревогу Федеральной торговой комиссии (FTC). В своем отчете о скрытой рекламе комиссия предупредила, что маленькие дети с трудом распознают такие встроенные рекламные объявления, что делает эти маркетинговые тактики одновременно скрытыми, манипулятивными и эффективными. Поскольку ни в одном из просматриваемых видео не было указано о спонсорстве, такие практики могут даже нарушать официальные рекомендации FTC.

Последствия этого явления выходят за рамки простой озабоченности временем, проводимым детьми за экраном, считают ученые. Маркетинг в основном нездоровой пищи способствует формированию привычек и предпочтений у молодежи с самого раннего возраста. Исследования связывают такое воздействие с более высоким потреблением калорийной пищи и, в конечном итоге, с более высоким риском детского ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем.

Ученые опасаются, что подобная реклама с детства программирует нас на нормализацию большого потребления фастфуда Фото: Unsplash

В свете этих выводов авторы отчета и правозащитные группы призывают к немедленным политическим мерам. Это включает более строгие правила в отношении скрытого маркетинга, более прозрачное предоставление информации в контенте, ориентированном на детей, и более строгое соблюдение правил как со стороны платформ, так и со стороны пищевых компаний.

Федеральная торговая комиссия ранее призывала маркетологов включать четкие сигналы, такие как вербальные подсказки или паузы, когда контент переходит в область рекламы. Между тем, некоторые законодатели, включая сенаторов, уже призвали FTC принять решительные меры по ограничению продвижения нездоровой пищи, направленного на детей с помощью инфлюенсеров.

Когда дети видят, как их любимые инфлюенсеры наслаждаются сладостями или газированными напитками, тонкий намек на то, что эти лакомства являются частью нормальной жизни, становится куда более убедительным. Решение этой проблемы требует действий не только со стороны регулирующих органов, контентмейкеров и платформ, но и постоянной бдительности со стороны родителей и опекунов, особенно когда речь идет о контенте, доступном по нажатию кнопки.

