Ученые назвали 3 самых частых способа разрыва отношений: почему люди выбирают именно их

Проявление романтических отношений имеет не меньше способов, чем и их завершение. Как сообщает PsyPost, недавно ученые подробно изучили то, как мы решаем закончить эту страницу своей жизни, а также причины таких решений. Из всего массива данных ученые составили список самых частых способов и поводов.

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, было посвящено не только причинам разрыва отношений, но и способам, которыми люди это делают. В работе ученых были использованы данные, полученные в основном от грекоязычных участников.

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Вначале 228 взрослых участников представили себя в несчастливых отношениях и подробно описали, как бы они их разорвали. В результате было выявлено 45 различных тактик разрыва отношений, которые затем были сгруппированы в девять стратегий и далее сконцентрированы в трех основных подходах:

Смягчить удар - объяснить причины, принять на себя часть вины и заверить, что разрыв пойдет на пользу обоим.

объяснить причины, принять на себя часть вины и заверить, что разрыв пойдет на пользу обоим. Сделать перерыв - предложить временную паузу, чтобы переосмыслить отношения.

- предложить временную паузу, чтобы переосмыслить отношения. Избегать конфронтации - постепенно уходить или «исчезать» без четкого объяснения причин.

В более крупном последующем этапе 392 участника оценили, насколько вероятно они будут использовать каждый из 45 методов, наряду с оценкой личности, охватывающей черты «Большой пятерки» и «Темной триады».

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“Большая пятерка" и "Темная триада" - две психологические модели, используемые для описания черт личности. В то время как первая описывает такие общие черты, как открытость и покладистость, вторая фокусируется на социально отвратительных чертах, таких как нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Эти модели помогают исследователям понять, как личность влияет на поведение, в том числе на решения об отношениях.

Результаты следующего этапа исследования выявили следующее:

Приветливость и склонность к доброжелательности делала людей менее склонными выбирать «холодный и отстраненный» способ разрыва отношений.

и склонность к доброжелательности делала людей менее склонными выбирать «холодный и отстраненный» способ разрыва отношений. Макиавеллизм коррелировал с большей вероятностью использования манипулятивных тактик дистанцирования.

коррелировал с большей вероятностью использования манипулятивных тактик дистанцирования. Психопатия была связана с обвинением партнера при разрыве отношений.

В целом, однако, учеными было выявлено лишь несколько сильных предикторов личности, а различия по возрасту или полу были минимальными.

Ведущий автор Менелаос Апостолу подчеркнул, что большинство людей, независимо от их происхождения, предпочитают предсказуемые и относительно тактичные методы прекращения отношений, что соответствует эволюционной перспективе: минимизация конфликтов и сохранение социальной репутации, вероятно, являются адаптивными.

В перспективе исследователи предлагают изучить реальные модели поведения при разрыве отношений, проанализировать их эмоциональные последствия и выяснить, как культурные факторы и факторы привязанности влияют на способы разрыва. Такие знания могут помочь терапевтам направлять людей к более здоровому завершению отношений или же их спасению.

Ранее Фокус писал о чертах характера, которые могут помешать построить гармоничные отношения. Ученые считают, что важно обратить внимание в первую очередь на эти тревожные сигналы потенциального романтического партнера.

Также Фокус писал о том как определить что движет второй половинкой — любовь или страх одиночества. Очень важно распознать нездоровые отношения на ранней стадии, чтобы избежать пагубных последствий.

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