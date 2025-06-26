Ученые создали вакцину, после которой не нужна ревакцинация: в чем ее главное преимущество

Новое открытие ученых может в скором времени упростить проведение вакцинационных кампаний по всему миру, особенно в тех местах, где доступ к медицинской помощи является проблемой. Как сообщает University of Oxford, команда ученых из Оксфорда разработала крошечные капсулы с замедленным высвобождением, которые позволяют объединить первичную и повторную прививки в одну инъекцию.

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Революционный метод был разработан Лукой Бау из Оксфордского института биомедицинской инженерии и Роменом Гийоном, который возглавлял исследования и разработку технологии. Их результаты, недавно опубликованные в журнале Science Translational Medicine, демонстрируют, что программируемые микрокапсулы, наполненные вакциной R21 против малярии, обеспечили мышам защиту, сопоставимую с традиционными многодозовыми схемами.

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Новые микрокапсулы изготавливаются из биоразлагаемого полимера PLGA с помощью специального микрофлюидного чипа. После инъекции вакцина разделяется: немедленная доза запускает ранний иммунитет, а капсулы растворяются через заданный интервал времени, от двух недель до нескольких месяцев, и высвобождают последующий бустер.

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Это крошечное хранилище с контролируемым высвобождением решает сразу три проблемы, связанные с задержкой дозировки: оно программируемое, инъекционное и масштабируемое. Эта технология также решает важную глобальную проблему в области здравоохранения: пропущенные прививки-бустеры. В 2022 году около 20,5 миллионов детей не прошли плановую вакцинацию, что сделало их уязвимыми для предотвратимых заболеваний. Подход с использованием одной дозы может значительно увеличить охват вакцинацией в труднодоступных регионах.

PLGA — полимер, выбранный для этих микрокапсул, уже одобрен для использования в различных медицинских имплантатах и устройствах. Его безопасность и биоразлагаемость делают его довольно надежным выбором для систем высвобождения лекарств.

По мере того как команда Оксфорда продвигается к ранним клиническим испытаниям на людях, ведутся переговоры с фармацевтическими компаниями и глобальными организациями общественного здравоохранения. Анита Миличич из Института Дженнера подчеркнула, что это может стать первым доказательством концепции полного курса вакцинации с помощью всего одной инъекции.

Элеонор Страйд из инженерного факультета Оксфорда также высоко оценила эту работу как инженерно-медицинское сотрудничество с глобальным потенциалом. В случае успеха эта платформа может революционизировать стратегии вакцинации в мире — не только в отношении малярии, но и в отношении любой вакцины, требующей нескольких доз. В идеале авторы капсул надеются на меньше количество пропущенных ревакцинаций, более простую логистику, улучшенный доступ и, в конечном итоге, лучшую защиту для тех, кто в ней больше всего нуждается.

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