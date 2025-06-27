Ученые решили "поиграть в Бога" и создать искусственные сегменты нашей ДНК: чего боятся их коллеги

Ученые дали зеленый свет дерзкому предприятию, которое может переопределить отношение человечества к своему собственному генетическому коду. BBC сообщает, что нацелившись на создание сегментов человеческой ДНК с нуля, исследователи вступают на территорию, которая когда-то считалась запретной, вызывая как ожидание с надеждой, так и тревогу.

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Профессор из Лаборатории молекулярной биологии MRC в Кембридже, Джейсон Чин, возглавляет проект «Синтетический геном человека» (SynHG), который недавно обзавелся грантом в размере 10 миллионов фунтов стерлингов от Wellcome Trust.

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Вместе с Чином, над смелым проектом работает доктор Джулиан Сейл, который охарактеризовал это как «следующий гигантский скачок в биологии», сославшись на такие цели, как создание устойчивых к болезням клеток для восстановления органов, таких как печень, сердце или даже иммунная система. Этический же надзор в данную науку внедряет профессор Джой Чжан из Кентского университета, обеспечивая учет мнения общества.

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Основное внимание ученых будет уделяться созданию длинных цепей генетического материала, от блоков ДНК до синтетических хромосом, и в конечном итоге их внедрению в клетки человека для наблюдения за функционированием и регуляцией. Профессор Мэтью Хурлз из Института Уэллкома Сэнгера отмечает, что это даст беспрецедентное понимание так называемой «темной материи» генома — обширных областей, роль которых остается неясной.

Однако сомнений по поводу таких экспериментов в научном сообществе остается не меньше, чем надежд. Так, доктор Пэт Томас из Beyond GM предупреждает, что, хотя эта технология обещает революционизировать терапевтические возможности, она также может быть использована для создания «дизайнерских детей», биологического оружия или модифицированных организмов и многих других разработок, заходящих за все грани морали. Аналогичным образом, профессор Билл Эрншоу выражает беспокойство, сравнивая этот момент с освобождением джина: как только инструменты появятся, злоупотребление ими будет труднее остановить.

Тем не менее, научный директор Wellcome, доктор Том Коллинз, защищает это решение, подчеркивая, что если такая технология должна появиться, она должна разрабатываться под этическим контролем и в условиях прозрачности — в противном случае существует риск утраты контроля над неизвестными субъектами.

Это не первый случай, когда ученые создают геном с нуля — команда профессора Чина ранее завершила искусственный синтез всего генома E. coli, который содержит примерно 4,5 миллиона пар оснований. Для сравнения, геном человека содержит около 3 миллиардов пар оснований, что делает этот проект впечатляющим прорывом в понимании наших генетических истоков.

Одновременно новаторский и пугающий, проект SynHG все же стремится в первую очередь открыть новые горизонты для науки и медицины, пусть и балансируя на тонкой грани между лечением болезней и переосмыслением современных этических границ.

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