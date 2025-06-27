Популярный витамин оказался отличным средством омолаживания кожи: ученые раскрыли его название

Небольшой научный эксперимент показал, что всем известный витамин может обладать удивительными свойствами для стареющей кожи. The Independent сообщает, что ученые выяснили, что когда витамин C вступает в контакт с кожей на молекулярном уровне, происходит нечто незаметное, но очень необычное с точки зрения науки.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Акихито Исигами из Токийского института гериатрии и геронтологии, опубликовано в журнале Journal of Investigative Dermatology и посвящено изучению того, как витамин С стимулирует рост кератиноцитов — основных клеток эпидермиса, путем активации определенного набора генов.

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Используя выращенные в лаборатории модели кожи человека, имитирующие естественную ткань, команда применила физиологические дозы витамина C (0,1–1,0 мМ) и наблюдала заметное утолщение внутреннего слоя эпидермиса всего за семь дней, которое продолжалось до 14-го дня.

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Dитамин C действует не только как антиоксидант или стимулятор коллагена, заявили ученые. Вместо этого он изменяет генетическую активность посредством эпигенетики, в частности, способствуя деметилированию ДНК.

Деметилирование ДНК — это процесс удаления химических меток, называемых метильными группами, из ДНК, что может активировать ранее заглушенные гены. В клетках кожи это позволяет генам, связанным с ростом, снова включиться, помогая коже регенерировать и утолщаться.

При нормальном старении и определенных условиях жизненно важные гены, стимулирующие рост клеток, подавляются метильными группами, присоединенными к ДНК. Витамин C активирует ферменты, называемые TET-белками, помогая удалить эти метильные группы и реактивировать эти неактивные гены.

Анализ всего генома выявил более 10 000 участков ДНК в коже, где метилирование уменьшилось, что привело к 1,6-75-кратному увеличению активности 12 конкретных генов, связанных с пролиферацией клеток.

Важно отметить, что при химическом блокировании активности TET эффект утолщения кожи под действием витамина полностью исчезал, что подтверждает, что речь идет о подлинном эпигенетическом механизме, а не о побочном эффекте несвязанных функций.

Для пожилых людей или лиц с заболеваниями, приводящими к истончению эпидермиса, эти результаты указывают на способ укрепления кожи путем пробуждения ее собственных регенеративных процессов. Доктор Исигами подчеркивает, что витамин C "помогает утолщать кожу, стимулируя пролиферацию кератиноцитов посредством деметилирования ДНК, что делает его многообещающим средством для лечения истончения кожи, особенно у пожилых людей". Этот подход отличается от поверхностных методов лечения тем, что активирует врожденную способность организма восстанавливать свой защитный барьер.

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