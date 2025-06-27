Веганская диета победила средиземноморскую: ученые назвали ее преимущества

Недавнее исследование указало ученым на эффективную, но в то же время простую причину, по которой веганство может способствовать похудению, и она связана с тем, о чем большинство людей не задумывается: кислотностью в организме. Ученые предлагают замену продуктов животного происхождения свежими растениями, чтобы уменьшить воспаление и помочь сбросить лишние килограммы.

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Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, началось с четырехмесячного сравнения двух хорошо известных моделей питания: средиземноморской диеты (классическое сочетание рыбы, молочных продуктов, яиц, оливкового масла) и низкокалорийной веганской диеты, состоящей исключительно из растительных продуктов, сообщает The Independent.

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Ученые, в том числе Хана Калеова, главный автор исследования, наблюдали за 62 взрослыми с избыточным весом в течение 16 недель на одной диете, после чего был период перерыва, а затем еще 16 недель на другой. Их ключевым показателем было так называемое «кислотное нагрузка диеты» — по сути, оценка того, насколько кислым или щелочным является внутреннее состояние организма в результате потребления определенных продуктов.

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Такие продукты, как мясо, яйца, рыба и сыр, как правило, повышают этот показатель кислотности, что связано с хроническим слабовыраженным воспалением. Напротив, фрукты, овощи, бобовые и зерновые, как правило, снижают его. Во время веганской фазы кислотная нагрузка участников резко снизилась (показатели PRAL и NEAP снизились примерно на 26–27 единиц), в то время как во время средиземноморской фазы она осталась неизменной.

Это изменение было не только количественным: оно сопровождалось реальной потерей веса, заявили ученые. Те, кто придерживался веганской диеты, потеряли в среднем около 6 кг, в то время как при средиземноморской диете значительных изменений не произошло. Связь между кислотной нагрузкой и весом сохранялась даже после корректировки с учетом потребления калорий, что позволило ученым предположить, что кислотность сама по себе может играть независимую роль в этом процессе.

Исследователи предполагают, что употребление меньшего количества кислотообразующих продуктов может уменьшить воспаление за счет баланса pH и гормонального воздействия, облегчая организму сжигание жира — даже при том же количестве потребляемых калорий . Это открыло авторам новый взгляд на проблему: помимо сокращения калорий, снижение кислотности рациона может быть фактором, серьезно влияющим на оптимальный контроль веса.

Добавление же в рацион листовых зеленых овощей, ягод и бобовых превращает повседневные блюда в естественные «щелочные продукты». В исследовании особо выделяются капуста, брокколи, свекла, спаржа, чеснок, морковь, ягоды, яблоки, вишня, абрикосы, дыня, чечевица, нут, фасоль, киноа и просо — продукты, которые помогают организму перейти в менее кислотное и, потенциально, более здоровое состояние.

Это не первый раз, когда команда Калеовы обнаруживает подобные эффекты. Так, аналогичные результаты были получены в более широком исследовании 2021 года, но в этой новой статье веганский и средиземноморский стили питания сравниваются напрямую с учетом уровня их кислотности.

Хотя это не является гарантией на успешный и быстрый сброс лишнего веса для всех, исследование предоставляет четкие доказательства того, что сокращение потребления продуктов, вызывающих повышение кислотности, может быть полезным элементом в решении проблемы похудения.

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