Как отличить настоящую любовь от привязанности: психолог указал на их главные различия

Тихий перекресток в отношениях часто наступает без лишнего шума: рутина сливаются с ритуалами, мелкие причуды больше не вызывают восторга, а вечера кажутся дежавю. Что-то меняется и это может быть признаком того, что осталось не любовь, а привычная привязанность. Психологи рассказали, как их различить.

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В статье Forbes клинический психолог Марк Треверс обратил внимание на исследование 2021 года, опубликованное в журнале Journal of Marital and Family Therapy, в котором приняли участие более 1000 пар. Оно показало, что неуверенные стили привязанности, а именно тревожный или избегающий, тесно связаны с более низкой удовлетворенностью отношениями и большей нестабильностью.

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Треверс подчеркивает разницу между активной симпатией и пассивной привязанностью: любовь предполагает замечать причуды, выбирать присутствие и питать любопытство, в то время как привязанность часто означает оставаться из-за инерции или страха перед изменениями.

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В своей статье Траверс указывает, что настоящая любовь основана на восхищении и постоянной эмоциональной вовлеченности, а не только на общей истории. Даже после того, как первоначальная страсть угасает, взаимное уважение и радость могут остаться — и это признаки глубокой любви. Напротив, привязанность без роста имеет тенденцию цепляться за прошлое, а не вовлекаться в настоящее — скучать по «тому, что было», а не радоваться «тем, кто они есть сейчас».

В статье APA PsycNet, добавляется, что позитивные повседневные взаимодействия могут сдвинуть привязанность в сторону безопасности и баланса. Например, пары, которые ежедневно ведут ободряющие разговоры или выражают благодарность, со временем демонстрируют меньшую склонность к избеганию партнеров Это говорит о том, что отношения могут развиваться от простого комфорта до активной связи благодаря небольшим, постоянным жестам, считает Треверс.

Если искра угасает, могут помочь следующие стратегии: уделять приоритетное внимание общей радости, открыто и без обвинений говорить о существующей дистанции и задавать любопытные, заставляющие задуматься вопросы, такие как «Когда начались перемены?». Эти шаги не приводят к разрыву — они поощряют намеренное восстановление связи или, в качестве альтернативы, осознанное и здоровое отпускание.

Исследования также показали, что пары, которые ежедневно демонстрируют ритуалы признательности, например, говорят «спасибо» или делают небольшие комплименты, как правило, отмечают более высокий уровень долгосрочной удовлетворенности, иногда даже выше, чем пары, которые планируют большие жесты на свиданиях.

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