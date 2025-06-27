Ученые обнаружили в янтаре зомби-гриб возрастом 100 миллионов лет: находка напугала их

Почти 100 миллионов лет назад два окаменелых насекомых в янтаре запечатлели паразитические грибы в момент атаки, сохранившись в вечной неподвижности. Это открытие ученых, показало миру древний "гриб-зомби" в процессе чудовищного акта порабощения и уничтожения своего хозяина.

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Виды Paleoophiocordyceps gerontoformicae и Paleoophiocordyceps ironomyiae были подробно описаны в исследовании группы ученых под руководством Юхуэй Чжуан и его коллег, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B. Об этом жутком открытии сообщает ScienceAlert.

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В статье описывается, как первый вид появляется из зараженной куколки муравья, второй — выпирает из головы мухи, вызывая неприятные ощущения у наблюдающих картину. Оба вида соответствуют современным родственникам из рода Ophiocordyceps, известным как «грибы-зомби».

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Необычные экземпляры были найдены в янтаре среднего мелового периода, обнаруженном в Мьянме, возраст которого составляет около 99 миллионов лет. Их сохранность позволила даже увидеть грибные стебли и поверхности, несущие споры — структуры, имеющие решающее значение для подтверждения их идентичности. Эти изображения являются прямым доказательством существования паразитических грибов еще в то время, когда динозавры бродили по Земле.

Анализы находки показали, что род, ведущий к современному Ophiocordyceps, отделился более 130 миллионов лет назад, и что переход между хозяевами происходил между жуками, муравьями, мухами и молями, поскольку эти насекомые диверсифицировались вместе с цветущими растениями. Профессор Эдмунд Ярзембовски из Лондонского музея естественной истории, соавтор исследования, отметил, что грибы явно были приспособлены для заражения как муравьев, так и мух еще сто миллионов лет назад.

P. ironomyiae и его муха-хозяин, застывшие в янтаре Фото: Proceedings Of The Royal Society

Он также добавил, что эти древние паразиты, вероятно, контролировали популяции насекомых так же, как делают это и сегодня. Сохранившиеся в янтаре паразитические грибы встречаются крайне редко, поскольку грибные ткани мягкие и часто разлагаются. Эти окаменелости уже помогли ученым восполнить важный пробел в понимании того, как грибной паразитизм формировал древние экосистемы вокруг себя.

Эти окаменелости находят отклик в масс медиа, из-за недавнего интереса общественности, вызванного такими художественными произведениями, как «Последние из нас», но реальная история зомби-грибов уходит корнями в древнейшую биологию. Современные виды Ophiocordyceps манипулируют зараженными муравьями, заставляя их захватывать растительность «смертельным захватом», умирая повиснув на ответвлениях веток, обеспечивая рост гриба и распространение спор над землей. Параллели между ископаемыми и живыми грибами подчеркивают непрерывность стратегий жизненного цикла, охватывающих почти 100 миллионов лет, подчеркнули авторы.

Эти жуткие, но важные для науки, сцены, запечатленные в янтаре, показывают, как долго существуют сложные отношения между хозяином и паразитом, влияя на эволюцию насекомых еще с древнейших времен динозавров. Они также подчеркивают влияние крошечных организмов на формирование экологической динамики в огромном геологическом масштабе.

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