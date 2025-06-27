Ученые хотят использовать никотин для лечения симптомов COVID: в чем его преимущество

В поиске способов облегчения длительных симптомов COVID у ученых появился неожиданный претендент на ответ: никотин. Обычно ассоциируемый со средствами для отказа от курения, никотин сейчас исследуется на предмет его потенциала для облегчения таких проблем, как затуманенность сознания, усталость и одышка у некоторых людей.

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В исследовании, основанном на гипотезе, проведенном Марко Лейцке и опубликованном в Bioelectronic Medicine, были представлены четыре пациента с длительным COVID, которых лечили с помощью ежедневных низкодозированных никотиновых пластырей. Все участники испытания в течение шести дней отметили быстрое улучшение состояния в отношении усталости, слабости и непереносимости физических нагрузок, а у тех, кто потерял вкус или обоняние, эти чувства полностью восстановились в течение шестнадцати дней, сообщает The Conversation.

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Лейцке предполагает, что SARS-CoV-2 может прикрепляться к никотиновым ацетилхолиновым рецепторам (nAChR), нарушая холинергическую сигнализацию мозга. Никотин, который имеет более сильное сродство к этим рецепторам, чем естественный нейротрансмиттер ацетилхолин, может вытеснять вирусные фрагменты и восстанавливать нормальную сигнализацию. Эти рецепторы имеют решающее значение для памяти, внимания, настроения, воспаления и вегетативных функций, таких как дыхание и частота сердечных сокращений, предлагая правдоподобный путь к облегчению симптомов.

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Помимо пластырей, ранние данные также показали многообещающие результаты при использовании жевательной резинки и пастилок с низким содержанием никотина, которые по-разному повышают уровень никотина, но сохраняют потенциальные когнитивные преимущества, не вызывая зависимости у некурящих.

Альтернативные методы лечения также показали обнадеживающие результаты: в исследовании Йельского университета с участием двенадцати пациентов с длительным COVID гуанфацин (альфа-2А-адреномиметик) сочетался с N-ацетилцистеином (NAC). У восьми человек наблюдалось заметное улучшение памяти, многозадачности и концентрации внимания. Считается, что эти лекарства действуют путем уменьшения воспаления и усиления функции префронтальной коры — двух ключевых областей, затронутых длительным COVID-связанным замутнением сознания.

Хотя эти первоначальные результаты обнадеживают, эксперты подчеркивают, что данные получены на основе небольших неконтролируемых выборок. Употребление никотина, даже в виде пластырей или жевательной резинки, сопряжено с рисками, включая тошноту, головокружение, зависимость и сердечно-сосудистые эффекты; долгосрочные последствия остаются неизвестными.

Никотин, помимо своей репутации вещества, вызывающего привыкание, также содержится в некоторых съедобных растениях семейства пасленовых и может модулировать иммунную функцию и воспаление через nAChR, присутствующие в иммунных клетках.

В настоящее время как лечение на основе никотина, так и схемы лечения гуанфацином + NAC остаются нерекомендованными для лечения длительного COVID, в ожидании результатов строгих плацебо-контролируемых испытаний. Тем временем сохраняются стандартные рекомендации: постепенные физические нагрузки, сбалансированное питание, качественный сон и умственная стимуляция остаются основными методами лечения.

Впрочем следует проявлять осторожность к подобной информации. Любое экспериментальное применение должно происходить только под медицинским наблюдением, что подчеркивает острую необходимость в тщательно спланированных клинических испытаниях.

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