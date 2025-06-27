Мозг миллионов людей оказался в опасности: ученые винят во всем популярные напитки

Среди ученых растет беспокойство: повседневная привычка употреблять алкоголь может оставить неизгладимый след в мозге миллионов. В недавнем исследовании, основанном на результатах вскрытий, ими были проанализированы мозги 1781 человека и выявлены тревожные связи, требующие реакции сообщества, медицины и политиков.

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В ходе исследования, опубликованного в журнале Neurology, ученые разделили участников на четыре группы: непьющие, умеренно пьющие (до семи порций алкоголя в неделю), сильно пьющие (восемь и более порций) и бывшие сильно пьющие. Вскрытия показали, что у умеренно пьющих, сильно пьющих и бывших сильно пьющих вероятность гиалинового артериосклероза — повреждения мелких кровеносных сосудов в мозге, была значительно выше, чем у непьющих сообщает ScienceAlert.

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Коэффициент риска достигал 1,60 для умеренных, 2,33 для злоупотребляющих и 1,89 для бывших злоупотребляющих алкоголем. Если сосредоточиться на самых заядлых пьющих, риск становится еще выше: у этих людей вероятность сосудистых поражений головного мозга была на 133% выше, заявили авторы. Бывшие заядлые пьющие не сильно отставали, с увеличением риска на 89%, в то время как у умеренно пьющих риск вырос на 60%.

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Подобные поражения возникают из-за сужения и ригидности кровеносных сосудов, что затрудняет кровообращение в мозге — это мелкие повреждения, которые со временем накапливаются. Исследование также выявило связи с болезнью Альцгеймера. У людей, употребляющих алкоголь в больших количествах, вероятность образования клубков тау-белка в ткани мозга была на 41% выше, а у бывших алкоголиков — на 31%.

Спутанность тау-белка является одной из патологических особенностей болезни Альцгеймера и свидетельствует о том, что алкоголь может способствовать нейродегенеративным процессам. Еще более тревожным является тот факт, что бывшие алкоголики демонстрировали уменьшение массы мозга по отношению к росту тела и получали худшие результаты в когнитивных тестах, проводимых членами семьи. В отличие от них, нынешние умеренные и тяжелые алкоголики не демонстрировали постоянного снижения когнитивных функций.

Кроме того, люди, употребляющие алкоголь в больших количествах, как правило, умирают примерно на 13 лет раньше, чем непьющие, заявили авторы. Они осторожно отмечают, что это исследование является наблюдательным и не доказывает причинно-следственную связь. Оно основано на данных, собранных после смерти, и на информации о привычках употребления алкоголя, предоставленной семьями, ограниченной последними тремя месяцами жизни, что оставляет пробелы в понимании долгосрочных тенденций такого поведения.

Тем не менее, растущая корреляция между потреблением алкоголя и структурными повреждениями мозга придает новое измерение дискуссии о здоровье населения в связи с употреблением подобных напитков.

Ранее Фокус писал о том, как как чистка зубов помогает выявить болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера имеет самые различные симптомы, одним из которых является увядание моторных функций, которые запросто могут проявляться в самых обыденных действиях.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.