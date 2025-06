В любой пище скрывается серьезная опасность: ученые узнали что это и как защитить себя

Обычный процесс откручивания крышки бутылки или снятия пластиковой пленки с продуктов может неосознанно привести к попаданию невидимых и опасных частиц в съедобные продукты. Ученые выяснили степень загрязнения нашей еды этой невидимой угрозой.

В обзорной статье, опубликованной в журнале NPJ Science of Food, были собраны данные 103 исследований, показывающие, что повседневные действия, такие как открывание пластиковой бутылки, распаковка мясных деликатесов или даже повторное использование пластиковой миски, могут привести к попаданию микропластика и нанопластика в продукты питания и напитки, сообщает Newsmax.

Ведущий автор Лиза Циммерманн отметила, что это первое систематическое доказательство того, что обычное использование посуды, контактирующей с пластиком, может привести к загрязнению пищи. Частицы были обнаружены в таких продуктах, как рис, рыбные консервы, безалкогольные напитки, бутилированная вода (в одном исследовании было обнаружено ужасающее количество частиц — 240 000 на литр), чай, пиво, мясные деликатесы и другие продукты.

Этапы упаковки и перерабатывающие машины, в которых используется пластик, особенно в случае с продуктами глубокой переработки, способствуют повышению уровня микропластика, заявили авторы. Вызывает тревогу и тот факт, что ученые обнаружили микропластик и нанопластик вглуби человеческого тела: он уже проник в ткани мозга, легких, печени, в кровь, мочу, кал и грудное молоко.

В исследовании, опубликованном 7 марта 2024 года в журнале The New England Journal of Medicine, учеными также были обнаружены частицы полиэтилена и ПВХ в бляшках сонных артерий пациентов, что свидетельствует о примерно 4,5-кратном увеличении риска сердечного приступа, инсульта или смерти в течение 34 месяцев.

Предполагаемый механизм связан с воспалением: эти инородные частицы могут раздражать ткани и нести в себе вредные добавки или загрязняющие вещества. Лабораторные данные указывают на окислительный стресс и изменения иммунных клеток как возможные причины.

Даже стеклянные емкости не являются полностью безопасными. Французские исследователи обнаружили, что металлические крышки стеклянных бутылок, покрытые полиэстером, могут выделять больше микропластика, чем пластиковые или алюминиевые банки, хотя простое предварительное промывание крышки сокращает количество частиц на 60%.

Эксперты предлагают практические меры предосторожности: отдавайте предпочтение хранению в стальных или стеклянных емкостях, избегайте нагрева пищи в пластике (особенно детского питания или грудного молока), проверяйте коды переработки (избегайте кода 3, который может содержать фталаты) и сокращайте использование одноразового пластика.

Ученые подчеркивают, что для сдерживания этого повсеместного загрязнения необходимы системные меры на глобальном уровне контроля, такие как улучшение дизайна упаковки и регулирование промышленности во всем мире.

