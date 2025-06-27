Короткие видео назвали опасными для подростков: их считают причиной многих расстройств

Новое исследование выяснило, могут ли видеоролики, которые проносятся в течение нескольких секунд перед глазами, иметь более глубокое значение для психического здоровья подростков. Недавнее исследование, проведенное в Китае, доказало, что они могут незаметно менять отношение молодых людей к своему телу и даже к тому, как они питаются.

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Профессор Лихэн Фань и его коллеги возглавили исследование, опубликованное в журнале Psychological Reports, опросив в октябре 2022 года 795 китайских школьников в возрасте от 10 до 18 лет из трех школ, сообщает PsyPost.

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Используя тест на отношение к еде и проверенные шкалы, которые измеряли использование видео, сравнение образа тела и неудовлетворенность, команда обнаружила, что около 9,2% участников демонстрировали пищевое поведение, считающееся нездоровым. Девочки сообщали о чуть более серьезных симптомах, более сильной склонности к сравнению своего тела и более высоком уровне неудовлетворенности, чем мальчики.

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Анализ данных показал, что более активные пользователи платформ коротких видеороликов сообщали о более серьезных симптомах расстройств пищевого поведения, более сильной склонности сравнивать свое тело с телами, которые они видели в роликах, и более высоком уровне неудовлетворенности своим телом.

Команда Фана подчеркнула четкое гендерное разделение в этой динамике: для мальчиков использование видео было более непосредственно связано с симптомами расстройств пищевого поведения, иногда через прямое недовольство своим телом, в то время как для девочек оно в большей степени способствовало сравнению тел, что затем приводило к недовольству и расстройствам пищевого поведения.

Авторы указывают, что это кросс-секционное исследование, а значит, причинно-следственная связь не может быть подтверждена стопроцентно. Нет доказательств того, что просмотр коротких видео непосредственно вызывает расстройства пищевого поведения, но корреляции, безусловно, вызывают тревогу, заявили они.

В качестве дополнительного комментария, в сопутствующем обзоре группы Фана подчеркивается, что сравнение тел функционирует как важный посредник: девочки, в частности, чаще сравнивают себя с худыми или идеализированными телами, показанными в коротких роликах. Это сравнение затем вызывает недовольство своим телом, увеличивая риск развития расстройств пищевого поведения.

Между тем, в других исследованиях, проведенных в Китае, критикуется вызывающая привыкание природа короткоформатных платформ, разработанных для привлечения внимания и создания глубокой вовлеченности, что может усиливать эти вредные сравнения и поведение, связанное с самооценкой.

По данным Китайского центра информации об интернет-сети, по состоянию на июнь 2023 года более 1 миллиарда человек использовали платформы для коротких видео, причем несовершеннолетние просматривали их в среднем более 2,5 часов в день . Это означает, что многие молодые зрители проводят много времени, поглощая мимолетный, богатый изображениями контент, который может повлиять на их психику.

Новое исследование предлагает своевременный взгляд на то, как небольшой и мимолетный, на первый взгляд, видеоконтент может влиять на психическое здоровье подростков в долгосрочной перспективе, и поднимает важные вопросы для родителей, педагогов и разработчиков платформ. Хотя причинно-следственная связь не подтверждена, взаимосвязь между интенсивным использованием коротких видео, сравнением тел и нарушением пищевого поведения существует и указывает на необходимость осведомленности и, возможно, принятия проактивных мер.

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