Ушная сера способна указать на опасную болезнь до ее развития: в этом ученым помог ИИ

Недавно ученые обнаружили, что наша ушная сера может являться отличным маркером будущих разрушительных болезней. Они выяснили ключевые признаки заболеваний, что может улучшить их раннюю диагностику.

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В недавнем исследовании, проведенном учеными из Университета Чжэцзян, были проанализированы выделения из ушных каналов 209 человек — 108 с диагнозом болезни Паркинсона и 101 без него. С помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии команда идентифицировала четыре летучих органических соединения (ЛОС) — этилбензол, 4-этилтолуол, пентанал и 2-пентадецил-1,3-диоксолан, которые значительно различались между двумя группами. Считается, что эти молекулы отражают цепочку воспаления, клеточного стресса и нейродегенерации, характерную для ранней стадии болезни, сообщает ScienceAlert.

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Превратив данные в диагноз, команда создала систему искусственного интеллекта (AIO), обученную на этих профилях ЛОС. Модель достигла точности около 94% в различении пациентов с болезнью Паркинсона, что является многообещающим доказательством концепции неинвазивного и недорогого метода скрининга на предмет ее наличия.

Важно

Липкая, неприятная, но полезная. Ученые рассказали, откуда берется ушная сера и зачем она нужна

Система AIO сочетает в себе технологию быстрых датчиков с сверточными нейронными сетями, нацеленными на создание будущих диагностических устройств для использования у постели больного.

Хотя исследование было проведено на небольшой когорте пациентов из одного центра в Китае, его результаты подкреплены строгими рецензируемыми доказательствами: работа опубликована в журнале Analytical Chemistry. Она также была опубликована Американским химическим обществом и освещена крупными научными и медицинскими изданиями.

Ранее проведенные исследования показали, что люди с болезнью Паркинсона могут иметь характерный запах тела из-за изменения состава кожного сала. Ушная сера, находящаяся внутри уха, менее подвержена воздействию окружающей среды, что делает ее более стабильной средой для обнаружения этих химических изменений.

Тем не менее, эксперты призывают к осторожности. Биохимик Хао Донг и его коллеги подчеркивают необходимость расширить исследование, охватив несколько стадий заболевания, различные центры и более широкие этнические выборки, прежде чем рассматривать возможность клинического применения. Клиницисты также хотят увидеть повторение и прямое сравнение с установленными методами диагностики.

Эта стратегия скрининга на основе анализа ушной серы может дополнить текущие клинические оценки и нейровизуализацию, предлагая быстрый, безболезненный и доступный инструмент первой линии — особенно ценный в районах с ограниченным доступом к специалистам. В случае подтверждения его эффективности это может ускорить диагностику, облегчая более раннее терапевтическое вмешательство, когда это наиболее важно.

Ранее Фокус писал о том где именно зарождается болезнь Паркинсона. Новое исследование показало, что путь от проблем с кишечником до болезни Паркинсона может быть короче, чем мы могли себе представить.

Также Фокус писал о необычной стратегии борьбы с болезнью Паркинсона, обнаруженной учеными. В новом исследовании учеными был открыт уникальный и интригующий процесс клеточной очистки с участием белка оптиневрина, что открывает новые перспективы в борьбе с болезнью Паркинсона.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.