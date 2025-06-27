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Технологии и наука

Ушная сера способна указать на опасную болезнь до ее развития: в этом ученым помог ИИ

закрытые уши
Фото: Freepik | Люди с болезнью Паркинсона также могут иметь характерный запах тела из-за изменения состава кожного сала, заявили ученые

Недавно ученые обнаружили, что наша ушная сера может являться отличным маркером будущих разрушительных болезней. Они выяснили ключевые признаки заболеваний, что может улучшить их раннюю диагностику.

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В недавнем исследовании, проведенном учеными из Университета Чжэцзян, были проанализированы выделения из ушных каналов 209 человек — 108 с диагнозом болезни Паркинсона и 101 без него. С помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии команда идентифицировала четыре летучих органических соединения (ЛОС) — этилбензол, 4-этилтолуол, пентанал и 2-пентадецил-1,3-диоксолан, которые значительно различались между двумя группами. Считается, что эти молекулы отражают цепочку воспаления, клеточного стресса и нейродегенерации, характерную для ранней стадии болезни, сообщает ScienceAlert.

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Превратив данные в диагноз, команда создала систему искусственного интеллекта (AIO), обученную на этих профилях ЛОС. Модель достигла точности около 94% в различении пациентов с болезнью Паркинсона, что является многообещающим доказательством концепции неинвазивного и недорогого метода скрининга на предмет ее наличия.

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Липкая, неприятная, но полезная. Ученые рассказали, откуда берется ушная сера и зачем она нужна

Система AIO сочетает в себе технологию быстрых датчиков с сверточными нейронными сетями, нацеленными на создание будущих диагностических устройств для использования у постели больного.

Хотя исследование было проведено на небольшой когорте пациентов из одного центра в Китае, его результаты подкреплены строгими рецензируемыми доказательствами: работа опубликована в журнале Analytical Chemistry. Она также была опубликована Американским химическим обществом и освещена крупными научными и медицинскими изданиями.

Ранее проведенные исследования показали, что люди с болезнью Паркинсона могут иметь характерный запах тела из-за изменения состава кожного сала. Ушная сера, находящаяся внутри уха, менее подвержена воздействию окружающей среды, что делает ее более стабильной средой для обнаружения этих химических изменений.

Тем не менее, эксперты призывают к осторожности. Биохимик Хао Донг и его коллеги подчеркивают необходимость расширить исследование, охватив несколько стадий заболевания, различные центры и более широкие этнические выборки, прежде чем рассматривать возможность клинического применения. Клиницисты также хотят увидеть повторение и прямое сравнение с установленными методами диагностики.

Эта стратегия скрининга на основе анализа ушной серы может дополнить текущие клинические оценки и нейровизуализацию, предлагая быстрый, безболезненный и доступный инструмент первой линии — особенно ценный в районах с ограниченным доступом к специалистам. В случае подтверждения его эффективности это может ускорить диагностику, облегчая более раннее терапевтическое вмешательство, когда это наиболее важно.

Ранее Фокус писал о том где именно зарождается болезнь Паркинсона. Новое исследование показало, что путь от проблем с кишечником до болезни Паркинсона может быть короче, чем мы могли себе представить.

Также Фокус писал о необычной стратегии борьбы с болезнью Паркинсона, обнаруженной учеными. В новом исследовании учеными был открыт уникальный и интригующий процесс клеточной очистки с участием белка оптиневрина, что открывает новые перспективы в борьбе с болезнью Паркинсона.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.