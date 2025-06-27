Ученые смогли предотвратить частую потерю зрения: ключом к успеху стал уникальный белок

Незначительное изменение в обработке холестерина может в скором времени обеспечить защиту от «тихого похитителя зрения» и, возможно, даже защитить сердце. Ученые заявили, что они нашли белок, помогающий избежать потери способности видеть.

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Недавно исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе под руководством Раджендры С. Апте и Али Джавахери обнаружили удивительную связь между аполипопротеином M (ApoM) и ранней возрастной макулярной дегенерацией (AMD) — заболеванием, которое незаметно лишает центрального зрения миллионы людей старше 50 лет. Их исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, как этот небольшой белок, уже известный своей противовоспалительной ролью, может помочь предотвратить накопление вредных липидных отложений под сетчаткой, сообщает Popular Mechanics.

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Научная работа ученых началась с простого наблюдения: у пациентов с AMD уровень ApoM в крови был значительно ниже, чем у здоровых людей. Команда подтвердила это, проанализировав образцы плазмы человека. Параллельно с этим на мышиных моделях, созданных для имитации перегрузки сетчатки холестерином, повышение уровня ApoM, либо путем генетического усиления, либо путем переливания плазмы, значительно уменьшило накопление холестерина под пигментным эпителием сетчатки (RPE), улучшило функцию светочувствительных фоторецепторных клеток и облегчило ранние симптомы, похожие на AMD.

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Углубляясь в изучение механизма, исследователи обнаружили, что ApoM работает в тандеме со сфингозин-1-фосфатом (S1P), сигнальным липидом. Эта пара активирует рецептор S1P 3 на клетках RPE, который, в свою очередь, стимулирует лизосомальную кислотную липазу — это, по сути, «уборочная бригада» клетки, которая перерабатывает холестерин и другие жиры посредством лизосомального липидного катаболизма. Без этого пути клетки RPE с трудом перерабатывают поступающие отходы, что вызывает те самые воспалительные повреждения, приводящие к сухой форме AMD, известной как географическая атрофия.

Путь ApoM–S1P, по-видимому, играет защитную роль в клетках сердечной мышцы. Предыдущие кардиологические исследования Джавахери показали, что у пациентов с сердечной недостаточностью также наблюдается снижение уровня ApoM. Восстановление его уровня в моделях на мышах помогло очистить липидные отложения и улучшило устойчивость клеток, что указывает на общий механизм между заболеваниями глаз и сердца.

Апте подчеркнул, что существующие методы лечения AMD, такие как инъекции анти-VEGF и ингибиторы комплемента, только замедляют прогрессирование заболевания и направлены на симптомы поздней стадии — они не восстанавливают повреждения. В отличие от них, вмешательства на основе ApoM могут действовать гораздо раньше, потенциально предотвращая само развитие заболевания.

Апте и Джавахери совместно основали Mobius Scientific, биотехнологический стартап, поддерживаемый Вашингтонским университетом. Компания, основанная в 2022 году, стремится преобразовать эти открытия в методы лечения, которые системно повышают уровень ApoM, нацеленные на раннюю стадию AMD и связанные с ней сердечные заболевания.

AMD — это не только заболевание глаз, оно имеет много общего с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оба заболевания сопровождаются накоплением липидов и воспалением, что позволяет предположить, что методы лечения одного из них могут быть эффективны и для другого. Примерно 20% случаев поздней стадии AMD переходят в «влажную» форму, но сухая AMD, характеризующаяся географической атрофией, составляет большинство случаев и в настоящее время не поддается лечению.

Исследование выделило ApoM как многообещающего защитника стареющих глаз и, возможно, стареющих сердец. Его способность мобилизовать собственные очистительные системы организма дает надежду на сохранение зрения еще до начала повреждений и может спасти миллионы людей от слепоты.

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