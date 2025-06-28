Обнаружено третье измерение времени: оно может уничтожить само понятие пространства

Недавно геолог из Университета Аляски в Фэрбенксе, выдвинул необычное предположение о том, что время имеет три измерения, а пространство — всего лишь его побочный продукт. Подобная теория может серьезно изменить мир физики, если пройдет проверку тем самым временем и наукой.

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В исследовании за авторством Гюнтера Клетечка, опубликованном в журнале Reports in Advances of Physical Sciences, ученым предлагается математическую модель, в которой время расширяется в трех осях, подобно тому, как это происходит с пространством в нашем повседневном восприятии. Как сообщает Futurism, в рамках этой структуры привычные измерения пространства возникают как вторичные проявления более глубокой временной основы по утверждению автора.

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Модель Клетечка — это не просто философская фантазия ученого, она претендует на воспроизведение реальных данных. Его уравнения, по-видимому, предсказывают массы электронов, мюонов и кварков, решая основную загадку, на которую существующая Стандартная модель до сих пор не дает ответа. Теория также сохраняет причинно-следственную связь, гарантируя, что причины предшествуют следствиям, даже при переплетении более масштабных переменных времени.

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Хотя отголоски этой идеи восходят еще к американскому физику-теоретику Ицхаку Барсу и другим исследователям дополнительных временных измерений при экстремальных энергиях, их ранние версии оставались в основном абстрактными. Клетечка формулирует свою версию как экспериментально опровержимую, по крайней мере в принципе, предполагая, что высокоэнергетические процессы или ранняя вселенная могут раскрыть науке характерные признаки трехмерного времени.

Однако стоит понимать, что исследование ученого опубликовано только в нишевом журнале, который не проходит строгой экспертной оценки ведущих ученых-физиков, как это происходит в профильных изданиях. Оно не было опубликовано в основных физических журналах, таких как Physical Review или Science Advances, и пока не подтверждено независимыми повторениями или экспериментальными доказательствами. В академических же кругах авторитет журналов и показатели влияния, являются ключевым показателем значимости утверждения.

Тем не менее, предложение Клетечка делает смелый шаг впере в поисках «теории всего», долгожданного объединения квантовой механики и гравитации. Если время действительно обладает тем скрытым свойством, которое он описывает, то такие повсеместные явления, как квантовая суперпозиция или гравитационное объединение, могут найти более естественное место в современной науке — но только в том случае, если последуют проверяемые предсказания и если другие эксперты смогут тщательно изучить математику, стоящую за научной работой.

Дополнительные временные измерения — это далеко не научная фантастика и удел мечтателей: физики иногда используют дополнительные временные координаты в передовых теориях, таких как голография или теория струн, хотя обычно в абстрактных, ненаблюдаемых формах. Предложение же Клетечки основано на приведении таких концепций в соответствие с имеющимися у ученых данными.

В целом, эта идея трехмерного времени — интригующая и неортодоксальная. Но она останется таковой, пока не войдет в широкий научный дискурс — через высокопрофильное рецензирование, независимое развитие и, возможно, даже экспериментальную фальсификацию. А пока она ярко напоминает нам, что в попытках объяснить космос даже само время может таить в себе нераскрытые тайны.

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