Обнаружен новый источник распространения вируса Марбург: в опасности могут быть миллионы

У входа в пещеру Пайтон в Уганде, где обитают и гнездятся тысячи египетских плодоядных летучих мышей, обычное поведение диких животных привело к открытию, имеющему серьезные последствия для глобального здравоохранения. Эти летучие мыши являются известными переносчиками вируса Марбург — близкого родственника Эболы и одного из самых смертоносных вирусов, известных науке.

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То, что было обнаружено рядом с этой колонией летучих мышей, не было частью операции по надзору за заболеваниями, а скорее неожиданным результатом местного природоохранного проекта, имеющего совершенно иную направленность, сообщает The Conversation.

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Наблюдение, открывшее ученым новую опасность, возглавил 25-летний студент Боско Атукватсе, работающий в проекте Kyambura Lion Project при поддержке ученого-эколога и соучредителя этой инициативы. Установив камеры слежения вокруг пещеры в национальном парке Королевы Елизаветы, Атукватсе и его команда за четыре месяца зафиксировали 261 случай нападения хищников.

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Учеными было зафиксировано, что по крайней мере 14 различных видов, включая леопардов, голубых обезьян, питонов, коронованных орлов и нильских варанов, охотились на летучих мышей, являющихся носителями вируса Марбург, или питались их падалью. Некоторые кадры даже показали редкие виды поведения хищников, например, голубые обезьяны ловили летучих мышей прямо в их гнездах, а орлы-рыболовы — в полете.

Хотя в предыдущих исследованиях учеными уже были выявлены два основных пути распространения вируса Марбург — люди, входящие в пещеры, населенные летучими мышами, или употребляющие в пищу фрукты, зараженные летучими мышами, это наблюдение добавляет третий, ранее не задокументированный путь, утверждает Александр Ричард Брачковски, научный сотрудник Центра планетарного здоровья и группы по устойчивому сохранению университета Гриффита.

Хищничество и падальщичество среди диких животных могут способствовать распространению вируса по экосистемам и, потенциально, приближению к людям. Это открытие имеет большое значение, поскольку является первым крупномасштабным визуальным документированием такого взаимодействия между несколькими видами в резервуаре зоонозного вируса, что до сих пор существовало в основном в теории.

Не менее тревожным было присутствие людей в окрестностях этого места. Более 400 человек, многие из которых были туристами, были засняты на камеру, когда они приближались к входу в пещеру без защитного снаряжения. Некоторые стояли всего в нескольких метрах от колонии летучих мышей, несмотря на то, что Управление дикой природы Уганды обозначило безопасную смотровую площадку примерно в 35 метрах от входа. Такое поведение не только нарушает правила парка, но и увеличивает риск заражения зоонозными заболеваниями.

Результаты исследования, опубликованные в качестве препринта на bioRxiv, подчеркивают важность знаний о местной экологии и роль полевого наблюдения. Работа Атукватсе показывает, как важные сведения об экологии заболеваний можно получить с помощью простых инструментов и обоснованных наблюдений, а не дорогостоящих лабораторных установок. Выявив потенциальный новый путь распространения, это исследование вносит конкретные данные в область подготовки сдерживания вируса, которая до сих пор в основном опиралась на предположения и модели.

Египетские летучие мыши развили сильный противовирусный иммунный ответ, который позволяет им быть пассивными носителями вирусов, таких как Марбург, без проявления признаков заболевания. Эти адаптации, включая усиление активности естественных киллерных клеток и интерферона, в настоящее время изучаются, чтобы понять, как такие вирусы остаются стабильными в организмах диких животных.

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