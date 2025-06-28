Самый крохотный орган в мире создали ученые: он может спасти тысячи сердечников

Исследователи разработали выращенные в лаборатории ткани сердца, которые ведут себя гораздо больше как взрослая сердечная мышца, что потенциально может улучшить изучение и лечение детских сердечных заболеваний. Эти крошечные модели сердца, известные как кардиальные органоиды, могут предложить новый и простой способ тестирования лекарств и понимания сердечных заболеваний.

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Работа по созданию кардиальных органоидов была выполнена учеными из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer, Детского исследовательского института Мурдока и Королевской детской больницы в Мельбурне, сообщает QIMR Berhhofer. Их результаты были опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research.

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Кардиоорганоиды были созданы из плюрипотентных стволовых клеток человека, которые могут развиваться в любой тип клеток. Общей проблемой при использовании этих клеток для моделирования сердечной ткани является то, что они обычно остаются незрелыми. В данном случае команда использовала сигналы, имитирующие эффекты физических упражнений, чтобы помочь клеткам созреть и развить черты, схожие со взрослой сердечной мышцей.

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Органоиды были использованы для изучения десмоплакиновой кардиомиопатии, редкого генетического заболевания, которое приводит к рубцеванию и ослаблению функции сердца. В выращенной в лаборатории ткани заболевание развивалось аналогично тому, как оно проявляется у реальных пациентов. Органоиды показали рубцевание и снижение насосной способности. Затем исследователи протестировали новую группу лекарств, называемых ингибиторами BET. Эти лекарства помогли восстановить функцию поврежденной ткани, показав, что модель может быть полезна для тестирования методов лечения.

Для поддержки своих моделей ученые использовали образцы из Мельбурнского детского банка сердечной ткани. Это помогло им сопоставить поведение выращенных в лаборатории сердец с реальными данными пациентов, повысив точность результатов. По словам Джеймса Хадсона, одного из ведущих исследователей, возможность тестировать методы лечения на многих органоидах одновременно может сделать разработку лекарств более быстрой и надежной.

Каждый органоид имеет размер всего около одного миллиметра, но содержит десятки тысяч сердечных клеток. Они разработаны так, чтобы имитировать не только внешний вид, но и функции и реакцию на лекарства реальной сердечной ткани, предлагая более детальный и последовательный способ изучения сердечных заболеваний в лабораторных условиях.

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