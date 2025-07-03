У людей, ложащихся спать раньше, нашли огромное преимущество: как оно меняет их жизнь

Новое исследование показало, что всем известный совет «рано ложиться, рано вставать» может иметь большее значение, чем считалось ранее, особенно для тех, кто стремится вести активный образ жизни. Просто перенеся время отхода ко сну на несколько часов раньше, люди могут значительно повысить уровень определенной активности, став здоровее.

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Исследование, проведенное под руководством Программы исследования сна и циркадных ритмов Университета Монаша с участием почти 20 000 человек, носивших фитнес-трекеры WHOOP в течение всего года, изучало, как время сна влияет на физическую активность на следующий день, сообщает HealthDay.

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Люди, привыкшие ложиться спать рано, около 21:00, на следующий день выполняли примерно на 30 минут больше умеренных и интенсивных физических упражнений по сравнению с теми, кто ложился спать в 1:00. Даже по сравнению со средним временем отхода ко сну в 23:00, ранние пташки все равно умудрялись провести на 15 минут больше в активном режиме.

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Эффективный способ выспаться: ученые назвали лучшую позу для сна

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, не только выявило различия между людьми, но и проанализировало колебания в режиме сна каждого человека. Результаты показали, что в те ночи, когда человек ложился спать раньше обычного (но спал столько же часов), он был более активен на следующий день. И наоборот, более длительный сон или более поздняя привычка ложиться спать, чем обычно, были связаны со снижением уровня активности, что говорит ученым о том, что не только объем сна, но и его время играют решающую роль.

Ведущий исследователь Джош Леота описал этот феномен«социального сдвига часовых поясов» — когда естественные циклы сна полуночников вступают в конфликт с типичным графиком работы с 9 до 5, что приводит к ухудшению качества сна, дневной усталости и снижению мотивации к физическим нагрузкам.

Старший исследователь Элиз Фейсер-Чайлдс поддержала эту точку зрения: лучшие результаты в спорте были связаны не только с большим количеством сна, но и с более гармоничным согласованием внутренних биологических часов и фактического времени отхода ко сну.

В свете этих результатов исследователи предлагают переориентировать кампании по охране здоровья населения с отдельного продвижения сна и физической активности на единый подход, поощряющий более раннее отхождение ко сну. Такая стратегия может органично увеличить ежедневную физическую активность без дополнительных мотивационных тактик.

Хотя в исследовании не рассматривались определенные причинно-следственные связи, оно предлагает простое изменение образа жизни с мощным эффектом домино, считают авторы. Уложитесь спать раньше, сохраняйте стабильную продолжительность сна и укрепляйте собственный циркадный ритм организма, чтобы таким образом подготовиться к более активному состоянию уже на следующий день.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.