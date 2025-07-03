Психолог рассказал об очевидном признаке скорого выгорания: как его можно выявить заранее

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Определяемая как постоянное выполнение большего, чем положено, поведенческая модель, известная как сверхфункционирование, связана с такими психологическими чертами, как тревожность и созависимость. Она часто развивается в среде, где ответственность и эмоциональная регуляция бессознательно возлагаются на одного человека, сообщает Forbes. Эта тенденция может проявляться в отношениях, на работе или даже в повседневном общении. Обычно ее хвалят, потому что она выглядит как ответственность, но ее долгосрочное влияние на психическое здоровье и межличностный баланс может быть значительным.

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Исследование, опубликованное в журнале Contemporary Family Therapy, изучало концепцию «дифференциации личности», которая является центральной идеей теории семейных систем Боуэна. Это относится к способности человека оставаться эмоционально связанным с другими, не сливаясь с ними эмоционально, объясняет психолог Марк Треверс. Люди с низкой дифференциацией склонны впитывать эмоции других и чувствовать себя ответственными за их благополучие, что часто приводит к тревожности и сверхфункционированию.

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Исследование с участием студентов университетов показало, что те, у кого дифференциация низкая, испытывают больше связанных со стрессом физических симптомов, таких как головные боли и усталость, наряду с более высоким уровнем социальной тревожности.

Еще одна проблема, связанная с перенапряжением — это неспособность отдыхать без чувства вины, считает Треверс. Для многих отдых интерпретируется не как необходимость, а как нечто, что можно заслужить только после выполнения всех возможных задач. Такое мышление особенно распространено среди людей, которые связывают свою самооценку с продуктивностью.

Исследование 2018 года, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, изучало взаимосвязь между перфекционизмом и бессонницей. Результаты показали, что страх совершить ошибку и неуверенность в себе вызывали эмоциональное перевозбуждение перед ночным отдыхом, что способствовало нарушениям сна. Эти эмоции — сожаление, стыд и чувство вины, часто возникают из-за воспринимаемых неудач или незавершенных задач и отражают то, как внутреннее давление может нарушать основные потребности, такие как отдых, объясняет Треверс.

Сверхфункционирование также может проявляться в поведении, напоминающем контроль. К ним относятся микроменеджмент задач, нежелание делегировать полномочия или чувство дискомфорта, когда другие берут на себя инициативу. В рамках долгосрочного исследования в области консультативной психологии в течение нескольких лет проводился мониторинг взрослых с целью проанализировать, как перфекционизм и воспринимаемый контроль влияют на психическое здоровье. Лица с высоким уровнем самокритичного перфекционизма и низким чувством контроля со временем испытывали усиление тревоги и депрессии. Это показывает, как постоянное давление на себя в сочетании с воспринимаемым отсутствием возможности влиять на ситуацию может снижать эмоциональную устойчивость.

Подобная чрезмерная функциональность не является устойчивой, предупреждает Треверс. Накопление обязанностей в сочетании с подавленными реакциями на стресс часто приводит к выгоранию и эмоциональной усталости. Чтобы распознать эту модель, необходимо наблюдать не только за действиями, но и за мотивами, лежащими в их основе, такими как страх неудачи или дискомфорт от неопределенности. Корректировка этих моделей начинается с практических шагов, таких как научиться делать паузы, делегировать полномочия и терпеть дискомфорт, не спеша решать все проблемы, советует психолог.

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