Популярные средства для похудения оказались опасными: они могут быть причиной панкреатита

Миллионы людей приветствовали агонисты рецепторов GLP-1, такие как оземпик и вегови, как прорывные методы лечения диабета и ожирения, но новая растущая озабоченность ученых и врачей по поводу здоровья поджелудочной железы принимающих препараты уже бросила тень на них.

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Власти Великобритании призывают тех, кто был госпитализирован с тяжелым панкреатитом после использования подобных препаратов, обратиться к ним, в надежде определить, может ли генетическая предрасположенность играть какую-либо роль или за этими случаями стоят совершенно иные причины, сообщает ScienceAlert.

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Возглавляя эту инициативу, британское Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) и Genomics England запустили инициативу Yellow Card Biobank. Пациенты, у которых развился панкреатит во время приема препаратов GLP-1, приглашаются сообщить о своих случаях и сдать образцы слюны для генетического анализа.

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Принимающие семаглутид люди могут ослепнуть: что обнаружили ученые в популярных препаратах

Доктор Элисон Кейв, директор по безопасности MHRA, отметила, что до трети побочных эффектов лекарств в будущем можно будет предотвратить с помощью генетического скрининга, что также позволит медицине сэкономить огромные суммы денег в год на госпитализации. На данный же момент в Великобритании зарегистрировано почти 400 случаев острого панкреатита, связанных с приемом препаратов GLP-1; около 181 из них связаны с приемом препарата монжаро на основе тирзепатида. До этого врачами также упоминалось около 10 случаев смерти, хотя прямая причинно-следственная связь между ними и приемом препаратов остается недоказанной.

Эксперты подчеркивают, что известные данные клинических испытаний показывают, что панкреатит возникает менее чем у 0,5% пациентов и этот показатель в настоящее время не превышается при реальном применении, но прозрачность и детальное расследование имеют жизненно важное значение для миллионов людей, которые потенциально могут оказаться в опасности.

Препараты GLP-1 имитируют естественный гормон глюкагоноподобный пептид-1, регулирующий уровень сахара в крови и подавляющий аппетит. Семаглутид (в препаратах оземпик, вегови) действует только на рецепторы GLP-1, тогда как тирзепатид (монжаро, зепбаунд) дополнительно воздействует на рецепторы GIP для усиления эффекта.

Несмотря на их широкое признание, учеными уже были хорошо задокументированы такие побочные эффекты, как тошнота, проблемы с пищеварением и те самые редкие случаи панкреатита. Клинические рекомендации подчеркивают необходимость медицинского наблюдения, плавного постепенного увеличения дозы и выдачи рецептов только обученными специалистами. Между тем, большинство случаев панкреатита оказываются связаны с желчными камнями или употреблением алкоголя; GLP-1 составляют лишь небольшую часть случаев, на данный момент.

В то время как продолжаются дальнейшие исследования в этой важной области, пациентам рекомендуется продолжать прием этих препаратов только под постоянным медицинским наблюдением и незамедлительно сообщать о любых тревожных симптомах, особенно о постоянных болях в животе или спине.

Ранее Фокус писал о том, сколько человечество потеряло лет жизни из-за ожирения. Авторы исследования предлагают ввести профилактические и терапевтические стратегии на всеобщих уровнях, чтобы снизить нагрузку на глобальное здравоохранение, ведь показатели продолжают расти.

Также Фокус писал о том, можно ли питанием заменить препарат для похудения. Оземпик, наряду с близким по действию препаратом Вегови, вызвал широкую огласку и дебаты в обществе.

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