Татуировки обманывают нас: ученые выяснили, какие наши выводы о них почти всегда неверны

Намек на что-то знакомое может пробудить у людей любопытство, но истинный смысл татуировки часто остается скрытым под поверхностными впечатлениями. Ученые наконец-то смогли взглянуть на него с помощью науки, дав четкие объяснения некоторым нательным рисункам.

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Исследователи из Мичиганского государственного университета под руководством психолога Уильяма Дж. Чопика недавно изучили, как наблюдатели формируют суждения о личности, основываясь исключительно на татуировках. В исследовании, опубликованном в Journal of Research in Personality, приняли участие 274 взрослых (в возрасте от 18 до 70 лет), у которых было по крайней мере одна татуировка.

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Участники научной работы прошли тест "Большая пятерка" для оценки личности и поделились фотографиями и личным значением своих татуировок. Оценка личности "Большая пятерка" — это психологическая модель, которая измеряет пять ключевых черт — открытость, добросовестность, экстраверсию, соглашательство и невротизм, для описания человеческой личности. Затем 30 экспертов в области психологии оценили личности этих людей с татуировками, основываясь исключительно на изображениях их татуировок.

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Результаты показали, что яркие, веселые татуировки, такие как цветы или оптимистичные изображения, заставляли наблюдателей оценивать их обладателей как более приятных. И наоборот, татуировки с тематикой смерти, как правило, вызывали оценки более низкой приятности. Сознательность была связана с татуировками, которые выглядели хорошо выполненными и изобразительными, в то время как экстраверсия ассоциировалась с более крупными или более традиционными дизайнами.

Небольшие татуировки или татуировки на тему смерти создавали впечатление более высокой невротичности, а большие татуировки с изображениями, а не с надписями, рассматривались как признак открытости к новым впечатлениям.

Однако, на удивление ученых, почти все эти предположения оказались недостоверными. Только одна черта — открытость, имела подлинную корреляцию: люди с нетрадиционными дизайнами действительно были более открыты к новым впечатлениям. Чопик подчеркнул, что хотя наблюдатели "постоянно" формируют впечатления о личности на основе татуировок, их оценки "не соответствуют реальности" в отношении большинства черт.

Это открытие является ценным напоминанием: татуировки могут привлекать внимание, но они не всегда отражают истинную сущность человека. Значения, заложенные в татуировках, таких как череп и пистолет, могут просто отражать эстетические предпочтения или приверженность какому-либо фан-клубу, а не агрессию.

С исторической точки зрения, татуировки имеют гораздо более глубокие корни, чем современная культура. Самые старые известные татуировки принадлежат ледяному человеку Эци, чьи 61 татуировка на основе углерода — простые точки и линии, украшали области, пораженные хронической болью, около 3250 года до нашей эры. Исследователи предполагают, что они служили терапевтическим целям, возможно, подобным ранней акупунктуре, а не декоративным или выразительным функциям. Татуировки Эци, нанесенные с помощью угля и мелких надрезов, были полностью зафиксированы только после того, как мультиспектральная визуализация выявила скрытые следы на его груди, в результате чего их общее количество и достигло 61.

Хотя люди естественным образом судят по внешнему виду окружающих, включая их татуировки, такие суждения редко имеют глубокое психологическое и точное значение, выяснили авторы. Чернила могут нести личное значение, выражение или эстетический вкус, но их истинное значение часто лежит под кожей — и за пределами наших мгновенных оценок.

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