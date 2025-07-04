Неоперабельный рак легких победили: новая химиоиммунотерапия стала ответом болезни

Когда врачи говорят, что рак легких не может быть удален хирургическим путем, это звучит как приговор. Но новые исследования показали, что для некоторых пациентов сочетание стандартных лекарств и новых иммунных методов лечения может фактически уменьшить эти сложные опухоли настолько, что их можно будет удалить.

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В исследовании, проведенном Институтом рака Дана-Фарбера при содействии Мемориального центра Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке и онкологического центра в Риме, участвовали 112 человек с немелкоклеточным раком легких III стадии. Этим пациентам было сказано, что их опухоли слишком велики или их удаление слишком рискованно, сообщает OncLive. Им было назначено сочетание химиотерапии и препарата, блокирующего PD-1 или PD-L1 — белки, которые обычно помогают раковым клеткам скрываться от иммунной системы.

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После этого лечения врачи обнаружили, что трое из четырех пациентов наконец-то могли пройти операцию. И среди них примерно у трети не было обнаружено никаких признаков рака в удаленной ткани. Рак легких III стадии обычно трудно поддается лечению. На этой стадии опухоль распространилась на близлежащие области грудной клетки, что делает операцию рискованной или невозможной. До сих пор большинство этих пациентов получали только химиотерапию или лучевую терапию, которые не всегда дают результат. Но этот новый подход — использование иммунной системы для атаки рака перед операцией, дает некоторым пациентам реальный шанс на выживание.

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Были явные признаки того, кто получил наибольшую пользу. Пациенты с высоким уровнем PD-L1, белка, который блокирует иммунный ответ, с гораздо большей вероятностью не имели рака после лечения. Они также жили дольше без рецидива рака. Но не у всех все прошло хорошо. Люди, у которых опухоли имели определенные генные мутации, такие как KRAS плюс STK11 или KEAP1, не реагировали на эту комбинацию методов лечения.

Среди пациентов, перенесших операцию, средний срок до рецидива или ухудшения состояния составлял более четырех лет. Для тех, у кого рак не остался в удаленной ткани, этот срок был еще дольше — настолько, что исследователи пока не смогли его измерить. Этот результат обнадеживает, но исследование, опубликованное в журнале JAMA Oncology, было наблюдательным, то есть в нем просто анализировалось то, что произошло, а не сравнивались один метод с другим в контролируемом испытании.

Аналогичное иммунологическое лечение под названием дурвалумаб уже было одобрено для помощи пациентам с этим видом рака легких после лучевой терапии. Это укрепляет надежду ученых на то, что назначение этих препаратов на более ранней стадии, до операции, может стать новым стандартом, если дальнейшие исследования подтвердят эти результаты.

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