Неожиданный эффект: препарат от диабета убрал мигрень быстрее обезболивающего

Препарат, изначально предназначенный для лечения диабета, может помочь остановить мигрень, давая надежду людям, которым не помогают другие методы лечения. К такому выводу пришли итальянские исследователи после тестирования препарата из той же группы, что и оземпик и вегови, на людях с частыми, трудноизлечимыми мигренями.

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В небольшом испытании с участием 31 человека с ожирением и хронической мигренью участники ежедневно вводили себе лираглутид в течение 12 недель. До лечения у них было около 20 дней с мигренью в месяц. После лечения это число снизилось до примерно 11 — почти вдвое. Эти результаты не зависели от того, сколько веса они потеряли, от их возраста, пола или других лекарств, которые они принимали.

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Эта группа лекарств, называемых агонистами рецепторов GLP-1, действует путем копирования естественного гормона, который помогает организму регулировать уровень сахара в крови и чувствовать сытость после еды. Поэтому они широко используются для лечения диабета и похудения. Но эти гормоноподобные лекарства также взаимодействуют со многими органами, включая мозг. Именно на этом этапе процесс и стал интересным для исследователей.

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Ученые полагают, что эти препараты могут помочь при мигрени, снижая давление внутри черепа. Исследования на животных показали, что они могут уменьшать количество жидкости в головном и спинном мозге, что может облегчить головные боли. Некоторые участники исследования сообщили, что почувствовали улучшение всего за несколько недель, что подтверждает предположение о том, что препарат может оказывать прямое воздействие на мозг, а не просто способствовать похудению.

Исследование было опубликовано в журнале Headache и представлено на крупной европейской конференции по неврологии. Ученые, такие как Симоне Брака, который возглавлял исследование, говорят, что необходимы дополнительные исследования с участием более крупных групп, чтобы понять, как действует препарат и могут ли помочь другие подобные препараты, такие как семаглутид.

Около 1 из 7 человек во всем мире страдает мигренью. Многие из них не получают значительной помощи от доступных в настоящее время препаратов. Поэтому эти предварительные результаты, хотя и не окончательные, вызывают большой интерес. Они указывают на новый способ лечения одного из самых распространенных и инвалидизирующих видов головной боли.

Изначально эти препараты, которые теперь могут помочь миллионам людей с головной болью, были разработаны, чтобы помочь людям с диабетом контролировать уровень сахара в крови. Но сейчас их исследуют на предмет возможного воздействия на мозг, печень, сердце и другие органы из-за их уникальных особенностей.

Ранее Фокус писал о том, почему прикосновение к больной части тела улучшает самочувствие. Исследователи изучают нейроны, необходимые для облегчения боли при прикосновении. Считается, что реагирующие на боль клетки в мозге успокаиваются, когда эти нейроны получают сенсорную стимуляцию.

Также Фокус писал об эпидемии хронической боли в спине к 2050 году, когда людей, страдающих недугом, станет более 800 миллионов. От детей до пожилых людей — по всему миру распространяется "тихая буря", поражающая больше всего тех, кто меньше всего этого ожидает.

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