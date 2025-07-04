Ученые узнали, в какой форме сахар опаснее всего для нас: ей оказалась вовсе не еда

В науке о питании появилось исследование, которое показало, что риск для здоровья может представлять не только сам сахар, но и то, как именно он потребляется. Его результаты указывают на необычный дисбаланс: способ поступления сахара в организм может определять, насколько он действительно опасен.

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В обширном обзоре, опубликованном в журнале Advances in Nutrition, были проанализированы почти 30 исследований, проведенных на разных континентах с участием более полумиллиона человек. Ведущий исследователь Карен Делла Корте, кандидат наук из Университета Бригама Янга, подчеркнула, что сахар в напитках, газированных напитках, энергетических напитках и даже фруктовых соках, несет значительно более высокий риск, чем сахар в твердой пище, сообщает Health.

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Анализ показал, что каждая дополнительная порция сладкого напитка объемом 350 мл в день коррелирует с 25% увеличением риска развития диабета 2 типа; стакан фруктового сока объемом 250 мл увеличивает риск примерно на 5%. Напротив, сахар из твердых источников не повышал риск и даже проявлял небольшой защитный эффект при умеренных уровнях, таких как 20 г в день.

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Научное обоснование этого заключается в отсутствии клетчатки, белка или жира в жидкой форме. Без них сахар быстро всасывается, вызывая всплески глюкозы и инсулина в крови, которые обходят нормальные сигналы сытости, одновременно перегружая печень — особенно фруктозой, которая может превращаться в жир и вызывать инсулинорезистентность. Исследования на лабораторных животных также описывают форму «молекулярной зависимости», при которой сладкие напитки перепрограммируют кишечник, чтобы он уделял приоритетное внимание всасыванию сахара, усугубляя нарушение обмена веществ.

Эти данные усиливают растущую озабоченность по поводу сахаросодержащих напитков. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и ВОЗ подчеркивают, что добавление сахара, особенно в жидких продуктах, должно быть сведено к минимуму из-за его связи с ожирением, заболеваниями печени, сердечно-сосудистыми проблемами и кариесом.

Эксперты рекомендуют разбавлять сладкие напитки газированной водой и постепенно снижать долю подслащенной жидкости. Добавление цитрусовых, таких как лимон или лайм, придает вкус с минимальным содержанием сахара, что является практичным способом замены высокорисковых напитков более здоровыми привычками . Согласно долгосрочным исследованиям питания, замена одного подслащенного сахаром напитка в день на воду или несладкие альтернативы может снизить риск развития диабета на 10% в течение нескольких лет .

Новый обзор ученых проясняет важный нюанс: не все сахара одинаковы. Несмотря на многие предыдущие заявления и исследования, сахар, потребляемый в напитках, оказался значительно более опасным, чем сахар в продуктах питания, что подчеркивает важность учета не только того, что люди употребляют, но и того, как они это делают.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.