Зубы из мочи: ученые создали необычный способ синтеза минерала для имплантов

Недавнее исследование произвело необычный поворот в области переработки отходов: ученые создали дрожжи, которые превращают человеческую мочу в тот же прочный минерал, что содержится в костях и зубной эмали, и сделали это очень быстро. Теперь они нацелены использовать его в медицинских целях.

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Питая генетически модифицированные дрожжи Saccharomyces boulardii мочой, микробы производят гидроксиапатит (HAp), ценное кальций-фосфатное соединение, менее чем за сутки, превращая каждый литр мочи примерно в один грамм этого материала, сообщает Live Science.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, представляет концепцию под названием «остеодрожжи». Под руководством Дэвида Кисайлуса из Калифорнийского университета в Ирвине и исследователей из Лоуренс-Беркли и других учреждений, команда выбрала S. Boulardii, пробиотические дрожжи, и добавила гены, которые позволяют расщеплять мочевину, повышая pH и способствуя образованию минералов в вакуолях дрожжей. Затем они выделяют аморфный фосфат кальция, который кристаллизуется в гидроксиапатит. Этот процесс отражает то, как естественные костеобразующие клетки отлагают минералы, но его легче масштабировать в промышленных ферментерах.

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HAp ценится в медицине для костных и зубных трансплантатов, поскольку он естественным образом интегрируется и стимулирует регенерацию кости. Но его использование также распространяется на археологическую консервацию, экологически чистые заменители пластика и потенциальные строительные материалы — благодаря его прочности и биоразлагаемости. Учитывая прогнозируемый объем рынка в более чем 3,5 миллиарда долларов к 2030 году, преобразование отходов в высокоценный материал является вдвойне выгодным, считают авторы.

Кисайлус отмечает привлекательность этого метода: он эффективно очищает богатую питательными веществами мочу от сточных вод, снижая загрязнение, и производит товарный минерал с использованием недорогих дрожжей и инфраструктуры, схожей с пивоварнями. Технико-экономический анализ подтверждает его экологические и финансовые преимущества по сравнению с традиционными методами извлечения удобрений из мочи.

В настоящее время команда изучает возможности промышленного масштабирования и даже 3D-печати структур HAp для имплантатов, биоразлагаемых пластиков и экологически устойчивых строительных материалов.

Сама собой моча составляет 70–90% азота и 50–65% фосфора в сточных водах, поэтому ее переработка с помощью остеодрожжей может значительно уменьшить проблемы эвтрофикации окружающей среды, которая с каждым годом становится все серьезнее.

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