Марсоход Curiosity случайно сделал уникальное открытие: им стали загадочные кристаллы
На первый взгляд неприметный камень, уютно устроившийся в извилистом канале Гедиз-Валлис на красной планете, скрывал неожиданный сюрприз для науки. Когда марсоход Curiosity NASA переехал по нему, хрупкая поверхность камня раскололась и из него высыпались необычные кристаллы.
Открытие марсохода казалось почти что волшебным на фоне бесплодной и монотонной поверхности Марса, сообщает ScienceAlert. Загадочные же кристаллы оказались чистой элементарной серой — веществом, которое никогда раньше не встречалось на Красной планете.
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Ключевыми фигурами, стоящими за этим открытием, являются Скотт Ванбоммель, Эбигейл Найт и Джон Кристиан из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Используя альфа-частичный рентгеновский спектрометр Curiosity, они подтвердили, что желтые кристаллы действительно являются элементарной серой — это первое подобное открытие на Марсе. Кроме того, Ашвин Васавада, научный сотрудник проекта в JPL NASA, подчеркнул удивление от находки «поля камней из чистой серы», сравнив ее с «нахождением оазиса в пустыне».
Параллели с Землей помогают понять эту находку и ее важность для изучения красной планеты. Сульфаты — соединения серы с другими элементами, образуются при смешивании воды с минералами и испарении. Напротив, чистая сера возникает только в определенных редких условиях, таких как вулканические жерла или горячие источники — места, которые никогда не ассоциировались учеными с Гедиз-Валлис. Это поднимает новую загадку о геологическом прошлом Марса — какой-то процесс, должно быть, привел к образованию там большого количества чистой серы.
Чистая сера — это больше, чем просто химическая диковинка из мира науки. Это жизненно важный элемент для химии жизни — на Земле он используется для образования ключевых аминокислот для белков Хотя само по себе ее наличие не является доказательством жизни, оно усиливает свидетельства о некогда богатой химическими веществами среде в кратере Гейл, подкрепляя идею о древней пригодности этой местности для жизни.
Это открытие также показывает ценность фактора случайности в исследовании планет. Curiosity не направлялся к этой местности специально — только когда его колесо раздавило именно эти камни, ученые поняли ее важность. С тех пор ровер пробурил еще один близлежащий камень под названием «Мамонтовые озера», чтобы собрать порошкообразные образцы для дальнейшего анализа.
Что скрывается за этим серовым полем? Возможные варианты включают гидротермальную активность или вулканические процессы в прошлом канала, хотя это еще предстоит подтвердить. Ученые сейчас объединяют данные марсохода с геологическим и химическим моделированием, чтобы воссоздать локальную историю Марса.
Кора и почва Марса естественным образом обогащены серой — в большей степени, чем Земля — но до этого момента сера всегда обнаруживалась только в составе соединений, таких как сульфаты. Чистая элементарная или «природная» сера до сих пор не была подтверждена.
Тем временем Curiosity продолжает подъем на гору Шарп через Гедиз-Валлис, слой за слоем, обнаруживая химические следы древних водных потоков, отложений, а теперь и элементарной серы. Каждый поворот колеса и просверленное отверстие раскрывают все больше информации о меняющейся среде Марса — среде, которая когда-то, возможно, поддерживала условия для жизни.
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