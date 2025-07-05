Марсоход Curiosity случайно сделал уникальное открытие: им стали загадочные кристаллы

На первый взгляд неприметный камень, уютно устроившийся в извилистом канале Гедиз-Валлис на красной планете, скрывал неожиданный сюрприз для науки. Когда марсоход Curiosity NASA переехал по нему, хрупкая поверхность камня раскололась и из него высыпались необычные кристаллы.

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Открытие марсохода казалось почти что волшебным на фоне бесплодной и монотонной поверхности Марса, сообщает ScienceAlert. Загадочные же кристаллы оказались чистой элементарной серой — веществом, которое никогда раньше не встречалось на Красной планете.

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Ключевыми фигурами, стоящими за этим открытием, являются Скотт Ванбоммель, Эбигейл Найт и Джон Кристиан из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Используя альфа-частичный рентгеновский спектрометр Curiosity, они подтвердили, что желтые кристаллы действительно являются элементарной серой — это первое подобное открытие на Марсе. Кроме того, Ашвин Васавада, научный сотрудник проекта в JPL NASA, подчеркнул удивление от находки «поля камней из чистой серы», сравнив ее с «нахождением оазиса в пустыне».

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Параллели с Землей помогают понять эту находку и ее важность для изучения красной планеты. Сульфаты — соединения серы с другими элементами, образуются при смешивании воды с минералами и испарении. Напротив, чистая сера возникает только в определенных редких условиях, таких как вулканические жерла или горячие источники — места, которые никогда не ассоциировались учеными с Гедиз-Валлис. Это поднимает новую загадку о геологическом прошлом Марса — какой-то процесс, должно быть, привел к образованию там большого количества чистой серы.

Чистая сера — это больше, чем просто химическая диковинка из мира науки. Это жизненно важный элемент для химии жизни — на Земле он используется для образования ключевых аминокислот для белков Хотя само по себе ее наличие не является доказательством жизни, оно усиливает свидетельства о некогда богатой химическими веществами среде в кратере Гейл, подкрепляя идею о древней пригодности этой местности для жизни.

Это открытие также показывает ценность фактора случайности в исследовании планет. Curiosity не направлялся к этой местности специально — только когда его колесо раздавило именно эти камни, ученые поняли ее важность. С тех пор ровер пробурил еще один близлежащий камень под названием «Мамонтовые озера», чтобы собрать порошкообразные образцы для дальнейшего анализа.

Видео, показывающее исследование канала Гедиз-Валлис марсоходом Curiosity

Что скрывается за этим серовым полем? Возможные варианты включают гидротермальную активность или вулканические процессы в прошлом канала, хотя это еще предстоит подтвердить. Ученые сейчас объединяют данные марсохода с геологическим и химическим моделированием, чтобы воссоздать локальную историю Марса.

Кора и почва Марса естественным образом обогащены серой — в большей степени, чем Земля — но до этого момента сера всегда обнаруживалась только в составе соединений, таких как сульфаты. Чистая элементарная или «природная» сера до сих пор не была подтверждена.

Тем временем Curiosity продолжает подъем на гору Шарп через Гедиз-Валлис, слой за слоем, обнаруживая химические следы древних водных потоков, отложений, а теперь и элементарной серы. Каждый поворот колеса и просверленное отверстие раскрывают все больше информации о меняющейся среде Марса — среде, которая когда-то, возможно, поддерживала условия для жизни.

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