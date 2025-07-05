Почему власть имущие теряют связь с реальностью: ученые рассказали, что происходит в их мозге

Власть часто незаметно меняет сознание людей, превращая сдержанность в безрассудство, а сочувствие в чувство права на все. Скрытые силы в человеческом мозгу подталкивают нас к поступкам, которые иногда выходят за рамки морального поведения, и ученые уже давно изучили этот процесс с точки зрения науки.

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Научные выводы, опубликованные в журнале Psychological and Congitive Sciences профессором психологии Калифорнийского университета в Беркли Дачером Кельтнером и его коллегами, основаны на результатах серии из семи экспериментов. Как сообщает BBC Science Focus, они показали, что люди, чувствующие себя властными, значительно чаще лгут на переговорах, обманывают в соревновательных играх и даже забирают конфеты, предназначенные для детей в соседних лабораториях.

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В одном из ярких исследований поведения на дороге было отмечено, что водители роскошных автомобилей, таких как BMW или Mercedes, нарушают право пешеходов на проезд примерно в 42% случаев, в то время как водители менее престижных автомобилей полностью соблюдают правила.

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Эти эксперименты основаны на «теории власти подхода/ингибирования» Келтнера, которая объясняет, что с увеличением власти происходит как когнитивная дезингибиция, так и более активное поведение, направленное на получение вознаграждения. Когнитивная дезингибиция — это ослабление внутренних психологических тормозов, из-за которого человек начинает действовать более импульсивно, игнорируя социальные нормы или последствия своих поступков.

С биологической точки зрения, власть повышает уровень тестостерона и снижает уровень кортизола, уменьшая стресс и повышая напористость. Этот взрывной и упоительный коктейль повышает смелость, но также снижает эмпатию и соблюдение норм и порядков человеком, почувствовавшим силу.

Однако власть не всегда является раскрепощающим злом. Исследование Адама Галински из Колумбийской бизнес-школы, опубликованное в журнале Current Opinions is Psychology, показало, что воспоминание о имеющейся власти перед стрессовыми событиями, такими как публичное выступление, снижает частоту сердечных сокращений, стабилизирует голос и улучшает результаты . Таким образом, власть может способствовать оптимизму и дальновидному мышлению, если применять ее правильно и своевременно. Однако когда социальные тормоза снимаются, импульсы могут взять верх и уничтожить все благие начинания.

В интимных же отношениях воспринимаемая власть в паре, по-видимому, приводит к другим проблемным результатам. Исследование 2024 года, опубликованное в Archives of Sexual Behavior под руководством Гурита Бирнбаума из Университета Рейхмана и Университета Рочестера, показало, что люди, которые чувствовали себя более влиятельными, чем их партнеры, были более склонны к фантазиям о других и к поиску альтернативных романтических источников отношений. Чувство того, что ты более «ценный партнер», подпитывает импульсы самоутверждения, подрывая приверженность.

Оглядываясь на историю, знаменитая фраза лорда Актона — «Власть склонна к коррупции, а абсолютная власть коррумпирует абсолютно», сильно резонирует с этими выводами. Те, кто обретает власть, часто начинают считать себя выше правил, будь то на дороге, за столом переговоров или в спальне, считают ученые.

Причем это искажение применимо не только к явным авторитетам. Студенты, настроенные на ощущение более высокого социального статуса, путем помещения себя выше по классовой лестнице, были более склонны лгать в игре в кости и брать больше денег, предназначенных для призового соревнования. Судя по всему, мышление, основанное на чувстве превосходства, подпитывает мелкие нарушения и пренебрежение к другим.

Наука предполагает, что когда власть возрастает, люди часто теряют связь с точкой зрения тех, кем они управляют. Эта потеря перспективы становится скользким склоном: от неспособности остановиться перед пешеходом до компромисса с честностью и разрыва отношений. Биология, психология и социальный контекст переплетаются, изменяя поведение способами, которые часто ускользают от сознательного внимания.

Тем не менее, власть не обязательно должна быть коррумпирующей силой. В сочетании с ответственностью и этическим сознанием те же нейронные и гормональные изменения могут способствовать крепкому лидерству, творчеству и устойчивости. Власть может направлять прогресс — при условии, что сохраняется баланс между точкой зрения ее владельца и ответственностью перед его подопечными.

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