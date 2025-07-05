Ученые раскрыли главное отличие мозга психопатов: оно поможет быстрее их выявлять и лечить

Недавнее исследование ученых выявило тонкие, но значимые различия в мозге людей с высокими показателями психопатии, что позволило им глубже раскрыть черты, которые часто подпитывают импульсивное и антисоциальное поведение некоторых людей.

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В новом исследовании, опубликованном в European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, ученые из США и Германии просканировали мозг 39 мужчин с высокими показателями по шкале Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). Этот инструмент делит черты характера на две группы: эмоциональная отстраненность (фактор 1) и антисоциальное поведение (фактор 2). Сравнивая этих мужчин с непсихопатическими личностями с помощью МРТ-сканирования и подробного атласа мозга, они искали различия в структуре мозга, сообщает IFLScience.

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Для фактора 1, который включает такие черты, как отсутствие эмпатии и обаяния, различия в мозге были практически отсутствуютщими. Но для фактора 2, который включает импульсивность, насилие и нарушение правил, различия были гораздо более явными. У этих мужчин был меньший объем мозга в областях, связанных с принятием решений, контролем эмоций и обучением на основе вознаграждений или наказаний.

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В частности, базальные ганглии, таламус и островковая кора этих людей были меньше. Именно все эти области помогают человеку думать, прежде чем действовать, понимать социальные сигналы и регулировать чувства.

В среднем у людей с высокими показателями психопатии объем мозга был на 1,45% меньше. Наибольшие потери наблюдались в коре, субкулуме гиппокампа и частях мозга, которые помогают в принятии решений и самоконтроле. Эти изменения могут помочь объяснить, почему людям с такими чертами характера трудно следовать правилам и избегать вредного поведения.

Ученые отметили, что эти различия в мозге могут быть частью процесса развития психопатии, особенно у людей с ярко выраженным антисоциальным поведением. Однако они также предупредили, что исследование имеет ограничения — в нем участвовали только 39 мужчин, и хотя на момент исследования они не употребляли наркотики, их употребление в прошлом все же могло повлиять на структуру мозга.

Исследователи заявили, что им необходимы более крупные и строгие исследования, чтобы выяснить, насколько это действительно связано с генетикой или жизненным опытом, таким как насилие или травмы.

Ученые давно пытаются связать психопатию со структурой мозга, но эта новая научная работа сделала большой шаг вперед в этой области, связав ее с конкретными чертами. Результаты исследования могут помочь разработать новые способы лечения или управления людьми с высокорисковым поведением, прежде чем они станут опасными для окружающих.

Около 1% людей в общей популяции могут получить высокие результаты в тестах на психопатию. В таких высокострессовых профессиях, как финансы или право, это число может быть еще выше, причем некоторые люди являются тем, что психологи называют "успешными психопатами" — людьми, которые обладают этими чертами и получают от них преимущество, но не нарушают закон.

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