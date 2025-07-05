Ученые рассказали, чем отличается обычная вода от обогащенной и щелочной: какая из них полезнее

Прогулявшись по современному отделу напитков, можно увидеть целый ряд бутилированной воды, каждая из которых, как утверждается, обладает полезными для здоровья свойствами — обогащенная электролитами, ароматизированная, щелочная, и все же их преимущества могут быть скорее маркетинговым ходом, чем реальностью, считают ученые.

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Старший научный сотрудник Туфтского университета и Центра исследований питания человека при Министерстве сельского хозяйства США, Роджер Филдинг, утверждает, что «нет никаких физиологических оснований» для того, чтобы эти специальные воды имели какие-либо преимущества перед обычной водой с точки зрения метаболизма, сообщает HealthDay.

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Он объясняет, что организм человека строго регулирует уровень электролитов, поэтому их добавление через напитки не оказывает существенного влияния на электролитный баланс организма. Даже для спортсменов или людей, которые много потеют, исследования показывают, что дефицит электролитов встречается редко. Это не значит, что следует полностью отказываться от обогащенных вод: если кто-то предпочитает вкус ароматизированной воды и поэтому пьет больше, то поддержание водного баланса организма важнее, чем этикетка.

Важно

Ученые обеспокоены: в 99% бутилированной воды по всей Земле найдены химикаты

Но покупатели должны оставаться осторожными — вода с повышенным содержанием электролитов может содержать натрий, что при чрезмерном употреблении может повысить риск развития гипертонии.

Щелочная вода рекламируется как средство, способствующее поддержанию pH-баланса и здоровья костей, однако доказательства этого остаются ограниченными. Профессор Тафтса Бесс Доусон-Хьюз отмечает, что нет конкретных доказательств ее преимуществ для здоровых молодых людей. Однако некоторые исследования, такие как испытание на женщинах в постменопаузе, опубликованное в журнале Journal of Menopausal Medicine, показывают, что щелочная вода может снижать показатели резорбции костей и поддерживать плотность костей благодаря содержанию бикарбоната или минералов.

Крупные источники информации о здоровье, такие как клиника Мэйо и Healthline, также предупреждают, что преимущества еще не являются окончательными и что людям с проблемами почек следует проявлять осторожность . Это согласуется с гипотезой кислотно-зольной теории, согласно которой кислотообразующая диета может влиять на здоровье костей, однако значимые метаанализы не подтвердили это в более широких группах населения.

Вывод экспертов из Тафтса сводится к тому, что для ежедневного увлажнения организма достаточно обычной воды, которая является наиболее экономичным вариантом. Обогащенная вода не наносит вреда (если только она не содержит скрытого натрия), а пожилым людям, которые соблюдают диету с ограничением кислотности, или тем, кто пьет недостаточно жидкости, ароматизированная или щелочная вода может помочь увеличить потребление жидкости. Но те, кто не имеет особых потребностей в области здоровья, не получают никаких преимуществ от того, что платят больше за эти марки.

Ранее Фокус писал о том, что наша планета стремительно лишается пресной воды. За последние 30 лет исчезло в 17 раз больше воды, чем находится в самом большом водохранилище США.

Также Фокус писал о том, может ли испортиться бутилированная вода. Интересуетесь, можно ли пить воду из бутылки, которую вы откопали у себя из старых запасов? Вот что вам нужно знать перед тем как ее открыть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.