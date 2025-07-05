США хотят наводнить Мексику миллионами мух: для этого они строят специальные фабрики

Над Мексикой и южным Техасом разворачивается необычная битва, в которой используются не химикаты или взрывчатые вещества, а стерильные мухи. В центре этих усилий находится паразитический вид, известный как винтовая муха Нового Света (Cochliomyia hominivorax) — плотоядная муха, личинки которой зарываются в раны теплокровных животных, вызывая смертельные инфекции в течение нескольких дней, если их не лечить.

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Объявленный искорененным в США в 1960-х годах, этот насекомый вновь появился на юге Мексики в конце 2024 года, всего в 700 милях к югу от границы с США. В настоящее время исследователи применяют проверенный временем, но необычный метод защиты: технику стерильных насекомых (SIT). Самцов мух-шнеков разводят, стерилизуют с помощью радиации, а затем массово выпускают с самолетов, сообщает DailyMail.

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Когда эти стерильные самцы спариваются с дикими самками, отложенные яйца не дают потомства. Со временем дикая популяция сокращается. Такой подход впервые был успешно применен во Флориде в 1950-х годах, а к середине 1970-х годов этот вид был истреблен на всей территории Северной и Центральной Америки.

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Для расширения этих усилий Министерство сельского хозяйства США строит новый центр по распространению стерильных мух на авиабазе Мур в Техасе, который, как ожидается, начнет функционировать к концу 2025 года и будет производить до 300 миллионов стерильных самцов мух в неделю. Одновременно с этим 21 миллион долларов инвестируется в переоборудование завода в Метапе, Мексика, для производства дополнительных 60–100 миллионов мух в неделю, с целью достичь совокупного объема производства около 400 миллионов в неделю.

Между тем, существующий завод в Панаме остается ключевым поставщиком насекомых-защитников, производя в настоящее время около 100 миллионов стерильных мух в неделю.

Ставки огромны. Ведь только в Техасе находится 14% всего скота США, и вспышка винтового червя может нанести огромный ущерб животноводству, что повлечет за собой колебания на рынках говядины и молочных продуктов и увеличит нестабильность поставок продовольствия.

Одно зараженное животное может умереть менее чем за две недели, поскольку личинки поедают живую плоть с помощью крючкообразных ротовых аппаратов. Исторически потери скота от винтовых червей обходились мясной и молочной промышленности США более чем в 200 миллионов долларов в год до их искоренения.

Наряду с SIT, USDA с 11 мая 2025 года приостановило импорт живого крупного рогатого скота, бизонов и лошадей из Мексики, осуществило поэтапное открытие границ с учетом рисков и запустило пятиступенчатую стратегию, включающую наблюдение, информационно-пропагандистскую работу и планирование действий в чрезвычайных ситуациях.

Техасские агентства сформировали совместную группу реагирования, в которой университеты и департаменты дикой природы координируют мониторинг и установку ловушек. Поддержку этой инициативе выразил паразитолог из Университета Флориды Эдвин Берджесс, который назвал подход SIT «величайшим достижением в истории с точки зрения применения науки для решения крупных проблем», подчеркнув элегантность использования биологических особенностей вредителя против него самого.

Это возрождение давно забытых способов защиты также является ярким напоминанием о том, что даже искорененные угрозы могут вновь появиться, особенно в связи с тем, что изменение климата позволяет тропическим видам распространяться на север. Во время первых кампаний SIT в период с 1962 по 1975 год в Северной и Южной Америке было выпущено более 94 миллиардов стерильных мух — это выдающийся пример биологической борьбы с вредителями.

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