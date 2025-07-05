Ошибки прошлого убивают миллионы женщин: ученые рассказали об основных из них

Порой одна маленькая ошибка или недосказанность может дать начало мифам, переживающим столетия. Именно такой ряд ошибок постиг область женского здоровья, заставив миллионы женщин сталкиваться с неверными утверждениями об их организме и по сей день. Ученые решили разобраться в них и рассказать, какие из них являются вымыслом.

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Как сообщает BBC Science Focus, неожиданная ошибка сэра Уильяма Ослера во время лекции в конце XIX века продолжает вызывать резонанс и по сей день: он описал боль в груди у женщин, «повторяющиеся приступы сильной, даже мучительной сердечной боли», не как стенокардию, а как «псевдостенокардию», объясняя ее нервным перенапряжением и предполагая, что эти случаи были доброкачественными.

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Спустя более 120 лет женщины с идентичными симптомами по-прежнему часто считаются тревожниками и лишаются своевременной, спасающей жизнь помощи — трагическое эхо ошибки Ослера, одной из многих, совершенных учеными.

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Ошибочная диагностика отражает более глубокую слепоту научных исследований: фундаментальные научные работы исторически опирались на мужчин, исключая женщин, что часто оправдывалось опасениями по поводу «детородного потенциала». В клинических испытаниях женщины по-прежнему недопредставлены, особенно в исследованиях сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а мышей-самок часто игнорируют из-за их гормональных циклов. В результате большая часть современных медицинских знаний, от безопасности лекарств до проявлений заболеваний, смещена в сторону мужчин.

Эти пробелы явно заметны в дозировке лекарственных средств. У женщин, как правило, более медленный желудочный транзит, другой состав жировой ткани и уникальные показатели метаболизма, что приводит к более высокой концентрации в крови и более длительному выведению лекарств.

Одно крупномасштабное исследование, опубликованное в журнале Biology of Sex Differences, показало, что 96% лекарств с фармакокинетикой, зависящей от пола, имели более высокий уровень побочных реакций у женщин — при этом женщины часто получали фактически передозировку в рамках существующей парадигмы «одна доза подходит всем».

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что женщины с сердечной недостаточностью лучше переносят половину рекомендуемой дозы — такая корректировка была бы нецелесообразной для мужчин, что подчеркивает, как ориентированные на мужчин стандарты дозирования могут наносить вред женщинам.

Диагностические протоколы, такие как коронарная ангиография, еще больше усугубляют это неравенство: хотя женщины более подвержены необструктивным проблемам, таким как спазмы или расслоения, ангиограммы часто выглядят «нормальными», что приводит к неправильному диагнозу или отказу в лечении.

Женщины с серьезными заболеваниями, включая рак почек, рассеянный склероз, инсульты и опухоли головного мозга, часто сталкиваются с задержками в диагностике по сравнению с мужчинами из-за стереотипов, которые изображают их как тревожных или эмоционально нестабильных. Исследование, проведенное в Великобритании в 2022 году, показало, что 84% женщин сообщили, что медицинские работники не прислушиваются к ним.

Эти различия сохраняются не только из-за клинических предубеждений, но и из-за структурных неравенств — женщины чаще живут одни, что задерживает оказание неотложной помощи, а социальные факторы, включая доход, обязанности по уходу и статус на работе, затрудняют доступ к своевременному лечению. Алгоритмы оценки риска часто не учитывают факторы, характерные для женщин, такие как преждевременная менопауза и преэклампсия, что ограничивает возможности раннего вмешательства.

Это служит напоминанием о том, что для устранения гендерного разрыва в области здравоохранения необходимо как переосмыслить существующие практики, так и внедрять инновационные инструменты, ориентированные на женщин. Только благодаря таким усилиям медицина сможет избавиться от устаревшего мужского подхода и лучше защищать жизнь и здоровье женщин.

Ранее Фокус писал о том, что ученые тестируют вакцину от рака молочной железы. В новом исследовании будут участвовать здоровые люди с высоким риском развития рака молочной железы (МЖ), которые решили добровольно пройти профилактическое удаление МЖ, чтобы снизить риск.

Также Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.