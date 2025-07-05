В поместье Джорджа Вашингтона обнаружили уникальные артефакты прошлого: они старше революции в США

Случайная трещина в старом кирпичном полу породило великое открытие в области археологии. В поместье Джорджа Вашингтона в Вирджинии, под тщательно уложенной кладкой конца 18 века, ученых ждало нечто неожиданное — запечатанное и нетронутое, скрытое под слоями вековых изменений. То, что они нашли внутри, после вскрытия оказалось еще более неожиданным.

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Главный археолог Маунт-Вернона Джейсон Бороуз подтвердил, что две зеленые стеклянные бутылки, извлеченные из земли, все еще содержали свое первоначальное содержимое — целые вишни с плодоножками и косточками. Как сообщает Popular Mechanics, из них исходил ярко выраженный цветочный аромат, напоминающий вишневый цвет.

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По словам Бороуза, эти бутылки, вероятно, датируются 1740-ми или 1750-ми годами, то есть предшествуют Американской революции и были закопаны до того, как была возведена окружающая кирпичная кладка. Они были найдены в ходе частного реставрационного проекта и, как полагают, были специально запечатаны и хранились в качестве метода консервации, распространенного в то время.

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Предварительный анализ показывает, что фрукты внутри были высушены перед тем, как их закупорили и закопали, вероятно, для последующего использования в кулинарии или выпечке. Янтарная жидкость, которая сейчас находится в бутылках, по-видимому, является грунтовой водой, проникшей в сосуды после того, как пробки начали разрушаться на протяжении веков. Несмотря на это, форма и запах вишен сохранились удивительно хорошо — что является редким явлением. Бутылки отправлены на консервацию, а их содержимое будет подвергнуто лабораторным испытаниям.

Это не первый случай, когда фрукты были извлечены учеными прямиком из 18 века, но это одна из всего трех таких находок в Северной Америке. Команда Маунт-Вернона также обнаружила более 30 других бутылок, многие из которых были целыми и содержали смесь вишен, смородины и крыжовника. Их сохранность считается исключительной, учитывая их возраст и воздействие внешних факторов. Эти материалы дают представление о методах исторической консервации и повседневных кулинарных практиках в одном из самых известных американских домов.

Джордж Вашингтон и его семья любили вишни, но эксперты отмечают, что работа по их хранению и консервированию, вероятно, ложилась на плечи рабов поместья. В 1799 году, когда Вашингтон умер, поместье обслуживали более 300 рабов, в том числе обученные повара, которые, вероятно, обладали глубокими знаниями о методах хранения продуктов и сезонных сборах урожая.

В то время как Министерство сельского хозяйства США и исследователи из Йоркского университета изучают последовательность ДНК и химический состав фруктов, другой вопрос остается без ответа: могут ли эти вековые вишневые косточки еще прорасти. Даже если нет, их присутствие само по себе рассказывает сохранившуюся историю труда, выживания и неожиданной долговечности забытых в поместье фруктов.

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