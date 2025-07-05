Птицы, произошедшие от динозавров почему-то не имеют габаритов предков: ученые раскрыли причины

Когда люди впервые узнали, что птицы являются разновидностью динозавров, это изменило представление ученых об истории жизни. Но это также вызвало простой вопрос о том, почему современные птицы так малы по сравнению с огромными динозаврами из прошлого. Исследователи постарались ответить на этот вопрос.

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До падения астероида существовали и мелкие динозавры, но многие люди по-прежнему ассоциируют эту группу с большими размерами, пишет IFLScience. Это представление не соответствует птицам, которых мы видим сегодня.

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Палеонтологи доктор Цзинмай О'Коннор из Филд Музеум и доктор Мелани Дюринг из Уппсальского университета высказали свое мнение по этому поводу. Они согласны с тем, что размер птиц является результатом нескольких факторов, а не одного. Но они не полностью согласны с тем, какие причины имеют наибольшее значение.

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О'Коннор говорит, что кости птиц тонкие и полые, а их тела быстро расходуют энергию. Это помогает им летать и быстро расти, но затрудняет достижение больших размеров. Она также отмечает, что после того, как астероид уничтожил большинство динозавров, птицы не взяли на себя роль крупных травоядных животных. Без этого не было необходимости расти до очень больших размеров.

Дюринг поднимает другой вопрос. Кости птиц легкие и полые, что помогает им жить, но затрудняет окаменение. Это означает, что мы, возможно, упустили доказательства существования крупных птиц в прошлом. На островах, где конкуренция меньше, некоторые птицы росли гораздо больше. Примерами могут служить моа в Новой Зеландии и слоновая птица на Мадагаскаре.

Но эти птицы вымерли после появления людей, поэтому они никогда не достигали размеров тираннозавра. Дюран также говорит, что перья могут удерживать слишком много тепла, что делает рискованным для птиц рост до больших размеров, если они не живут в холодных местах или не теряют перья.

Еще одним фактором является то, как животные выживают после крупных катастроф. Крупные животные обычно вымирают легче. Поэтому более мелкие животные, такие как ранние птицы, были теми, кто выжил после падения астероида. Эта тенденция, называемая эффектом Лилипута, часто наблюдается после массовых вымираний и может объяснить, почему современные птицы остались маленькими.

Еще одна деталь касается температуры. Птицы с перьями удерживают больше тепла. Это становится проблемой по мере увеличения размера тела. Если птица хочет стать больше, ей нужно либо избавиться от перьев, либо найти холодную среду обитания. Если она потеряет перья, то может перестать выглядеть как птица.

Даже самые крупные современные птицы намного уступают древним динозаврам. Страусы могут весить до 145 килограммов, но это все равно мало по сравнению с тираннозавром, который весил более 8000 килограммов. Самая тяжелая летающая птица сегодня весит всего около 20 килограммов.

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Также Фокус писал о том, что на Земле намного больше разумных животных, чем считалось ранее. Ряд экспертов заявили, что сознание в животном мире, в том числе и среди насекомых, намного более распространено, чем мы могли бы подумать.