Ученые нашли в Риме обувь огромного размера: она принадлежала гигантам ростом более 2 метров

Недавние раскопки в римском форте Магна, расположенном к западу от вала Адриана, принесли неожиданную находку, которая дает представление о людях, проживавших на северной границе империи. Среди 32 кожаных туфель, найденных в древних оборонительных рвах, восемь были исключительными — каждая из них имела длину подошвы более 30 см, а самая большая — 32,6 см.

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Это открытие привлекло внимание доктора Элизабет Грин, эксперта по римской обуви из Университета Западного Онтарио. Она отметила, что даже с учетом усадки до 1 см во время консервации, эти туфли все равно в среднем значительно больше, чем коллекция Виндоланды из соседних фортов. Как сообщает IFLScience, среди тысяч пар обуви из Виндоланды (более 5000 с 1970-х годов) лишь несколько пар имеют размер более 30 см, тогда как в Магне около четверти образцов являются очень большими.

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Старший археолог Рэйчел Фрейм отметила, что почва в рвах форта — переувлажненная и с низким содержанием кислорода — служила естественной камерой хранения, защищая эти органические артефакты на протяжении веков. Необычное изобилие обуви больших размеров вызывает у ученых вопросы: жили ли в форте большие люди или, возможно, это был полк солдат из региона, где люди были от природы более крупными?

Эндрю Бирли, директор раскопок, подчеркнул, что каждая обувь, даже внушительного 50-го размера, связана с конкретным человеком, что свидетельствует о культурном и физическом разнообразии населения Рима вдоль вала Адриана. Однако из-за изменения погодных условий усиление засухи и перепады температур угрожают полуанаэробной среде, критически важной для сохранения кожи.

Современная же обувь "чудовищного" 50-го размера, подобная той, что была найдена в Магне, сегодня подошла бы человеку ростом более 2 метров — сопоставимому с такими звездами НБА, как Леброн Джеймс.

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