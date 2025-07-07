Почему все младенцы часто капризничают: причина оказалась древней и глобальной

Ученые наконец-то смогли узнать, почему новорожденные дети так отличаются друг от друга, когда речь заходит об их плаче, делясь на своеобразные предопределенные категории. Оказалось, что в моменты недовольства ими руководят вовсе не голод, страх и усталость, а нечто, что формировалось в нас на протяжении десятков тысяч лет.

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Недавние исследования глубоко изучили истоки детского плача и выяснили, что это не только выражение эмоций, но в значительной степени необычная генетическая особенность, с которой каждый младенец приходит в этот мир, словно с сопутствующими «заводскими настройками», сообщает Uppsala University.

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В исследовании, проведенном учеными Уппсальского университета и Каролинского института и опубликованном в JCPP Advances, были проанализированы данные о поведении почти 1000 крохотных шведских близнецов. Основное внимание уделялось продолжительности плача, режиму сна и времени, необходимому для успокоения в возрасте 2 и 5 месяцев. Однояйцевые близнецы сравнивались с разнояйцевыми, чтобы отделить генетическое влияние от факторов окружающей среды.

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Классическое исследование близнецов показало довольно необычные результаты вскоре после их рождения и по мере прохождения месяцев. В двухмесячном возрасте генетические факторы составляли около половины разницы в продолжительности ежедневного плача младенцев. К пяти месяцам это влияние выросло примерно до 70%. Остальное зависело от «уникальной среды» каждого ребенка — тех личных, неразделяемых с другими опытов, которые трудно отразить в анкетах.

«Для родителей может быть утешительно знать, что плач их ребенка в значительной степени объясняется генетикой, а не их ошибками», — прокомментировала Шарлотта Викторссон, ведущий автор исследования.

Помимо плача, исследование также выявило интересные закономерности в поведении младенцев во время сна. На ночные пробуждения влияли в основном общие факторы окружающей среды, такие как бытовой распорядок и условия сна, а не генетика. Но скорость их засыпания изменялась от зависимости от окружающей среды в двухмесячном возрасте к генетическому влиянию в пятимесячном возрасте.

Более глубокое изучение этих особенностей показало, что общая среда оказывала наибольшее влияние на многократное пробуждение ночью, объясняя до 90% вариаций. С другой стороны, продолжительность плача и способность успокаиваться демонстрировали умеренную или сильную наследственность, особенно по мере взросления младенцев.

Исследователи даже изучили связь между полигенными показателями риска аутизма и поведением младенцев, обнаружив умеренную взаимосвязь: более высокий полигенный показатель аутизма коррелировал с более частым плачем вечером в возрасте двух месяцев.

В целом младенцы в возрасте двух месяцев плакали в среднем около 72 минут в день, к пяти месяцам это время сокращалось до 47 минут, а ночные пробуждения колебались около 2 раз за ночь на протяжении всего периода.

Это исследование является первым, в котором совместно изучалась когнитивная и поведенческая регуляция в течение уязвимого первого полугодия жизни человека. Хотя плач в значительной степени зависит от генетических факторов, окружающая среда, в которой рождаются младенцы, и режим дня, установленный их опекунами, могут значительно влиять на поведение, связанное со сном, особенно в первые месяцы жизни, подчеркивают авторы.

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