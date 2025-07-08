Ученые назвали способ защиты от боли, поражающей сотни миллионов людей: он доступен всем

Обычная повседневная активность оказалась связана со снижением частоты возникновения проблемы со здоровьем, от которой страдают сотни миллионов людей во всем мире. Боль в пояснице в настоящее время является основной причиной инвалидности, и новые данные указывают на возможный способ борьбы с ней.

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В исследовании под руководством Райана Хаддаджа из Норвежского университета науки и технологии были проанализированы данные более 11 000 взрослых, которые в течение недели носили устройства для отслеживания движения, сообщает Science News.

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На момент начала исследования все участники не страдали хронической болью в пояснице. Через четыре года около 1700 из них заболели. Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что люди, которые ходили более 100 минут в день, почти на 25% реже жаловались на хроническую боль в пояснице по сравнению с теми, кто ходил менее 78 минут в день.

Это снижение риска было более тесно связано с общим временем, проведенным при ходьбе, чем с ее скоростью. Защитный эффект, по-видимому, стабилизировался после 100-минутной отметки, что позволило ученым предположить, что дальнейшее увеличение продолжительности не приносит дополнительных преимуществ. Хотя люди, которые ходили быстрым или умеренным темпом, имели некоторое снижение риска, этот эффект был меньше, чем эффект, наблюдаемый при увеличении ее продолжительности.

Исследователи отметили, что эти выводы основаны на наблюдательном исследовании, а это означает, что оно не может доказать, что ходьба предотвращает боли в спине напрямую. Возможно, что за четыре года привычки человека ходьбы изменились или что на результаты повлияли другие неизмеренные факторы. Для подтверждения того, что ходьба напрямую предотвращает боли в спине, необходимы рандомизированные контролируемые испытания.

Связь между ходьбой и риском болей в нижней части спины может иметь значение для планирования общественного здравоохранения. Ходьба не требует специального оборудования или условий и может быть включена в повседневную рутину без серьезных изменений в образе жизни. Это может стать практичным вариантом для людей, которые хотят снизить вероятность развития хронических проблем со спиной, считают авторы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году от болей в пояснице страдали около 619 миллионов человек во всем мире. Ожидается, что к 2050 году это число вырастет до 843 миллионов. В результате любое небольшое изменение, которое может снизить риск — даже незначительно — может иметь широкое влияние на население.

Ранее Фокус писал о головной боли. Почему же, если мозг не чувствителен к боли, человек все-равно ее испытывает — рассказывают ученые.

Также Фокус писал об эпидемии хронической боли в спине к 2050 году, когда людей, страдающих недугом, станет более 800 миллионов. От детей до пожилых людей — по всему миру распространяется "тихая буря", поражающая больше всего тех, кто меньше всего этого ожидает.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.