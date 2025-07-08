Три четверти случаев рака желудка можно избежать: ученые рассказали, как это сделать

Согласно новому исследованию около 75% случаев рака желудка можно было бы предотвратить путем лечения распространенной бактериальной инфекции. Пятый по распространенности вид рака теперь может стать далеко не таким опасным и вездесущим, каким он был последние десятилетия.

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Бактерия Helicobacter pylori (H. pylori) является причиной большинства случаев этого вида рака, выяснили ученые. Как сообщает HealthDay, исследователи под руководством Джин Янг Парк из Международного агентства по изучению рака обнаружили, что 76% будущих случаев рака желудка могут быть связаны с H. pylori. Лечение инфекции антибиотиками и препаратами, снижающими кислотность, может остановить развитие заболевания, считают авторы работы.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что 42% будущих случаев рака желудка произойдут в Китае и Индии. Исследователи утверждают, что страны, имеющие необходимые ресурсы для принятия мер, такие как страны Восточной Азии, должны начать реализацию национальных программ по выявлению и лечению этой инфекции как можно скорее.

Важно

Ученые разработали терапию для скрытного и опасного вида рака: как им это удалось

H. pylori заражает более половины населения мира в тот или иной момент. Она распространяется через контакт со слюной, рвотой или калом. Инфекция может вызывать боль в желудке, вздутие живота, газы и язвы. Американское онкологическое общество прогнозировало, что в 2024 году у 30 300 одних лишь американцев был диагностирован рак желудка, и около 10 780 из них умрут от него. Большинство случаев онкологии происходит у пожилых людей.

Используя глобальные данные за 2022 год, исследователи прогнозируют, что 15,6 миллиона человек, родившихся в период с 2008 по 2017 год, в конечном итоге заболеют раком желудка. Из них 11,9 миллиона случаев будут вызваны именно H. Pylori. Большинство прогнозируемых случаев, около 10,6 миллиона, произойдут в Азии. Только на Индию и Китай приходится 6,5 миллиона случаев. В Северной и Южной Америке будет около 2 миллионов случаев, а в Африке — 1,7 миллиона. Хотя в Африке цифры сейчас ниже, ожидается, что с ростом населения количество случаев увеличится в шесть раз.

Авторы отмечают, что многие правительства не сделали достаточно для устранения рисков, связанных с H. pylori, даже в странах с высоким уровнем дохода. Так, в США нет национальных рекомендаций по профилактике рака желудка, несмотря на более высокие показатели заболеваемости в определенных группах населения, включая азиатов, латиноамериканцев, афроамериканцев и коренных американцев. Показатели заболеваемости также растут среди молодых взрослых, особенно среди женщин.

Хотя инфекцию можно лечить, исследователи считают, что разработка вакцины будет более эффективным долгосрочным решением. Одна вакцина уже прошла третью фазу испытаний, но необходимы дополнительные исследования, особенно среди детей, чтобы понять, как обеспечить длительную защиту и выявить возможные побочные эффекты в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о прогнозах, по которым к 2050 году мир ждет онкологическое цунами. И это, как предупреждают эксперты, может подвергнуть испытаниям на устойчивость системы здравоохранения разных стран.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.