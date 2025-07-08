Частота походов в туалет предупреждает об опасных болезнях: на что стоит обращать внимание

Недавнее исследование изучило привычки посещения туалета у более 1400 в целом здоровых взрослых людей. Результаты выявили связь различных проблем здоровья с разной частотой похода в уборную, о которой и рассказали ученые.

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В ходе исследования, проведенного Институтом системной биологии (ISB) и опубликованного в журнале Cell Reports Medicine, были проанализированы данные о частоте дефекации, полученные от самих участников, а также результаты анализов крови, генетические данные и профили микробиома кала, чтобы выявить связь между поведением в туалете и общим состоянием здоровья, сообщает ScienceAlert.

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Оказалось, что самые здоровые люди — те, кто находится в так называемой "зоне Златовласки", сообщали о дефекации один или два раза в день. Такая частота соответствует кишечным бактериям, которые питаются пищевыми волокнами и производят полезные короткоцепочечные жирные кислоты, а не вредные токсины, получаемые из белков.

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Когда привычки опорожнения кишечника отклоняются от нормы, слишком часто или слишком редко, появляются признаки более серьезных проблем со здоровьем, заявили авторы. У людей с запорами (один-два похода в туалет в неделю) в крови наблюдался повышенный уровень токсинов, производимых микробами, таких как индоксилсульфат и п-крезолсульфат, которые связаны с нарушением функции почек. И наоборот, у людей, страдающих частым поносом, были обнаружены биомаркеры, указывающие на воспаление и повреждение печени.

Важным моментом стал тот факт, что эти связи были обнаружены у участников, считающихся здоровыми — без диагностированных заболеваний почек или печени, что позволяет предположить, что аномальные привычки опорожнения кишечника могут быть предшественниками хронических заболеваний, а не их следствием.

Демографические факторы также влияли на привычки в туалете: молодые люди, женщины и люди с низким ИМТ, как правило, имели меньшее количество испражнений. Кроме того, история психического здоровья коррелировала с колебаниями частоты, что подчеркивает взаимосвязь между кишечником и мозгом, отметили авторы.

Исследование выявило простые факторы образа жизни, связанные с поддержанием "зоны Златовласки": диета, богатая клетчаткой, адекватное потребление жидкости и регулярные физические нагрузки. Участники, следующие этим привычкам, имели микробиом кишечника, богатый микробами, ферментирующими клетчатку, и благоприятные метаболические профили.

Бактерии, ферментирующие клетчатку, производят короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират, которые служат питанием для клеток кишечника и помогают регулировать воспаление. Напротив, когда стул задерживается слишком долго, кишечные бактерии переключаются на ферментацию белков, выделяя токсины, такие как индоксилсульфат, которые со временем могут повредить органы.

Исследование ученых показало, что частота стула не только отражает состояние пищеварения, но и может служить ранним индикатором риска развития хронических заболеваний в будущем. Поддержание здорового режима стула путем изменения образа жизни может быть эффективным способом обеспечения долгосрочного благополучия и крепкости здоровья.

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