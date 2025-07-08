Домашние питомцы помогают старшим людям оставаться здоровыми: ученые назвали основные виды

Недавнее исследование, проведенное в Швейцарии, выяснило, что совместное проживание с собакой или кошкой может помочь сохранить здоровье мозга в пожилом возрасте, предлагая простое, но убедительное дополнение к средствам здорового старения — наряду с диетой и физическими упражнениями.

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Исследование, проведенное под руководством Адрианы Ростековой из Женевского университета и опубликованное в Scientific Reports, охватило 16 582 взрослых в возрасте от 50 до 99 лет в течение 18 лет. Как сообщает Forbes, в ходе исследования отслеживались три области когнитивных способностей: память (непосредственное и отсроченное воспроизведение) и беглость речи.

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После учета исходных различий и типичных факторов влияния (таких как здоровье и образ жизни) результаты показали:

У владельцев собак наблюдалось значительно более медленное снижение обеих форм памяти по сравнению с теми, кто не имел домашних животных.

У владельцев кошек наблюдалось более медленное снижение беглости речи и отложенного воспроизведения, хотя эффект на память был менее выраженным, чем у владельцев собак.

Владельцы птиц или рыбок не продемонстрировали каких-либо заметных когнитивных преимуществ.

Авторы предполагают, что эта польза проистекает из активного участия в уходе за собаками и кошками, такого как физическая активность, непредсказуемость и социальное взаимодействие, элементы, которые в меньшей степени присутствуют в уходе за такими домашними животными, как рыбки или птицы, не требующими особого ухода.

Важно

Кошки с легкостью распознают и чувствуют хозяев, даже не видя их: как им это удается

При этом влияние владения домашними животными не значительно различалось в зависимости от возраста в диапазоне 50–99 лет, что означает, что как молодые, так и пожилые люди получали одинаковую пользу.

Согласно данным FEDIAF, на сегодняшний день около 38% европейцев имеют домашних животных, что делает это широко распространенным, но малоизученным способом поддержания когнитивного здоровья, пусть и не преднамеренным.

Эксперты предполагают, что сообщества пожилых людей и политика в области общественного здравоохранения могли бы лучше поддерживать владение домашними животными, например, через создание удобств для животных или субсидирование их принятия из приютов, чтобы способствовать когнитивному здоровью пожилых людей.

Для взрослых старше 50 лет прием кошки или собаки в дом может быть не только сентиментальным шагом или ответов на поиск компании — это может помочь замедлить ухудшение памяти и речевых навыков. Эти результаты дополняют растущее число доказательств того, что связь между человеком и животным может быть мягким, но эффективным союзником здоровья на протяжении всей нашей жизни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.