Радиологи стали гораздо более точно предсказывать рак груди: что стоит за их успехом

Недавнее исследование показало, что искусственный интеллект (ИИ) не просто помогает радиологам — он активно формирует их визуальный поиск при чтении маммограмм, направляя их к более точным и целенаправленным интерпретациям данных.

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Под руководством Джесси Гоммерс, магистра наук из Медицинского центра Радбаудского университета в Неймегене, Нидерланды, исследователи использовали систему отслеживания движения глаз, чтобы измерить, где и как долго радиологи смотрели на области маммограмм — с поддержкой ИИ и без нее. Как сообщает News Medical, система использовала инфракрасные лучи и центральную камеру для определения координат глаз на экране, предоставляя беспрецедентную детализацию о моделях поиска.

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Двенадцать радиологов проанализировали 150 обследований, половина из них с подтвержденным раком груди, а половина — без него. Результаты исследования, опубликованного в журнале Radiology, издаваемом Радиологическим обществом Северной Америки, показали, что помощь ИИ повысила точность обнаружения, увеличив среднюю площадь под кривой (AUC) с 0,93 до 0,97, не повлияв на чувствительность, специфичность или время чтения.

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Это говорит о том, что ИИ помогает радиологам более эффективно выявлять подозрительные находки, а не замедляет их работу. Данные отслеживания движения глаз показали, что с помощью обратной связи ИИ радиологи тратили больше времени на осмотр областей с реальными поражениями и меньше времени на здоровые ткани. Например, доля фиксации на молочной железе снизилась с 11,1% до 9,5%, а время фиксации на поражении выросло в среднем с 4,4 до 5,4 секунд.

ИИ служит инструментом точности, направляя внимание на то, что наиболее важно, считают авторы. Тем не менее, они предостерегают от слепого доверия к ИИ. Гоммерс подчеркнула риск предвзятости автоматизации, когда ошибочные подсказки ИИ могут ввести пользователей в заблуждение, и подчеркнула важность обучения радиологов всегда критически оценивать результаты ИИ.

В настоящее время предпринимаются усилия по оптимизации способов и времени предоставления поддержки ИИ врачам, а также по разработке методов точного определения случаев, когда ИИ не уверен или может ошибиться.

Двойное чтение маммограмм — стандартная практика во многих странах, эффективно улучшает выявление рака, но удваивает рабочую нагрузку. В Дании же ИИ удалось сократить рабочую нагрузку радиологов вдвое, сохранив при этом показатели выявления, что подчеркивает многогранный потенциал ИИ в плане точности, эффективности и повышения комфорта рабочего персонала.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.