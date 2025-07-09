Ученые открыли простой способ раннего обнаружения болезни Альцгеймера: как он работает

В области исследований болезни Альцгеймера, произошло новое открытие, основанное не на сканировании мозга или когнитивных тестах, а на простом анализе крови. Ученые выяснили, что в будущем ранние признаки заболевания можно будет обнаружить задолго до того, как начнут ухудшаться память и мышление.

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Исследование, опубликованное в этом году в журнале Neurobiology of Aging, сообщает о редком генетическом изменении, связанном с повышенным уровнем белка ADAM10 в крови людей, несущих аллель APOE e4 и испытывающих легкое когнитивное снижение, сообщает News Medical.

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ADAM10, фермент, известный тем, что расщепляет белок-предшественник амилоида таким образом, что предотвращает образование бляшек бета-амилоида, долгое время считался потенциальным биомаркером болезни Альцгеймера. Новые сверхчувствительные инструменты обнаружения теперь позволяют выявлять очень низкие уровни этого белка в плазме крови.

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Опираясь на результаты предыдущих исследований, показывающих изменение уровня ADAM10 в крови и спинномозговой жидкости на протяжении всего развития болезни Альцгеймера, исследователи из UFSCar сосредоточили свое внимание на 85 добровольцах с когнитивными нарушениями и редким генетическим изменением. У всех них в крови были обнаружены высокие концентрации растворимого ADAM10. Однако анализы показали, что большая часть этого фермента неактивна, а это означает, что для предотвращения образования бляшек доступно меньше активных молекул.

Эти выводы подтвердили связь между высоким уровнем растворимого ADAM10 в плазме и повышенным риском легких когнитивных нарушений или болезни Альцгеймера, при которой повышенный уровень ADAM10 коррелировал с 4,5-5,9-кратным увеличением вероятности диагноза заболевания.

Ученые UFSCar в настоящее время тестируют датчик, который измеряет эти уровни у 500 участников, с целью определить, может ли ADAM10 в плазме служить прогностическим маркером, позволяющим выявлять лиц из группы риска до того, как бляшки станут обнаружимыми с помощью визуализации мозга.

Эти усилия ученые решили подкрепить созданием генетически и социально-экономически разнообразной базы данных добровольцев, включающей такие факторы, как образование и доход, которая отражает разнообразие населения Бразилии, в отличие от большинства исследований болезни Альцгеймера, проводимых только в странах Северного полушария. Такое представление имеет решающее значение, поскольку факторы риска могут по-разному предсказывать заболевание в разных группах населения.

На данный момент точный диагноз заболевания основывается на сканировании мозга или анализе спинномозговой жидкости на наличие белков амилоида и тау. Однако практический скрининг всего населения по-прежнему остается недостижимым. Будущий анализ крови с использованием маркеров, таких как ADAM10, может изменить эту ситуацию, позволяя проводить более ранние вмешательства, как клинические, так и терапевтические, а также проводить испытания новых методов лечения на самых ранних стадиях развития болезни.

ADAM10 действует не только на белок-предшественник амилоида, но и расщепляет другие важные молекулы, такие как CD23 и TREM2, влияя на иммунную сигнализацию и здоровье синапсов в мозге . Эта более широкая роль может помочь ученым объяснить, почему именно его уровни изменяются при самых различных нейродегенеративных заболеваниях.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.