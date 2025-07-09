Врачи сообщили о распространении дифтерии в Европе: кто находится в опасности

Органы общественного здравоохранения ЕС подтвердили, что дифтерия по-прежнему присутствует в Европе. С января 2023 года в странах ЕС было зарегистрировано 234 случая заболевания, что значительно превышает среднегодовой показатель до 2020 года, составлявший около 21 случая.

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Хотя общее число случаев дифтерии снизилось по сравнению с 320 случаями, зарегистрированными в 2022 году, в основном связанными с мигрантами, как сообщает ECDC продолжающееся появление новых случаев заболевания свидетельствует о продолжающейся местной передаче инфекции.

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Молекулярные данные показали, что тот же штамм дифтерии, который был идентифицирован во время вспышки 2022 года, тип последовательности ST574, по-прежнему циркулирует в окружающей среде. С 2023 по середину 2025 года было зарегистрировано 82 случая ST574 в шести странах ЕС и Швейцарии, при этом по меньшей мере 25 случаев затронули уязвимые группы населения: бездомных, лиц, употребляющих наркотики или вводящих их инъекционно, невакцинированных и пожилых людей.

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Несмотря на высокий уровень вакцинации населения, который в целом снижает риск, ECDC предупреждает, что для уязвимых групп риск остается умеренным. Респираторная дифтерия по-прежнему остается серьезной угрозой: летальность среди невакцинированных лиц может достигать 5–10%. Однако в сообществах с высоким уровнем вакцинации большинство инфекций, как правило, протекают в легкой форме или бессимптомно.

Редкая встреча с дифтерией и разнообразные проявления болезни — кожные или респираторные, означают, что она может быть неправильно диагностирована, поэтому осведомленность врачей играет ключевую роль в борьбе с ней. ECDC подчеркивает необходимость более быстрого распознавания и сообщения о заболевании, особенно среди специалистов, постоянно работающих с уязвимыми группами населения.

Для решения этой проблемы ECDC составило список рекомендаций, включающих в себя следующие действия:

Повышать осведомленность медицинских работников и лиц, обслуживающих уязвимые группы населения, с целью верного распознавания всех форм дифтерии.

Проводить целенаправленную информационно-пропагандистскую работу, способствуя вакцинации в маргинализированных сообществах.

Обеспечивать справедливую вакцинацию, в том числе предлагая иммунизацию мигрантам, бездомным, наркоманам, пожилым людям и лицам с недокументированной историей вакцинации.

Регулярно оценивать доступность антитоксинов, учитывая ограниченные мировые запасы.

Усилить надзор, включая молекулярную типизацию и секвенирование генома, для совершенствования мер реагирования на вспышки заболевания.

После резкого всплеска в 2022 году дифтерия вовсе не исчезла из Европы, особенно среди малообеспеченных групп населения, которые постоянно присутствуют в нашей жизни так или иначе, что лишь повышает шанс передачи заболевания окружающим. Бдительные меры в области общественного здравоохранения, целевая вакцинация, обучение врачей и геномный надзор имеют решающее значение для контроля передачи инфекции и защиты людей, считают в ECDC.

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