Ученые смогли определить продолжительность жизни: для этого им нужен всего один анализ

Новый инструмент ученых раскрыл важную временную шкалу внутри нашего тела, которая может определять, как долго и как хорошо человек будет жить. Этот инновационный метод не сверяется с календарями и датами — он проверяет нашу кровь.

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На основе данных, полученных от около 45 000 взрослых, ученые измерили более 3000 белков в каждом образце, отслеживая их до конкретных органов. Как сообщает BBC Science Focus, результатом является биологический возраст таких органов, как сердце, печень и, что наиболее показательно, мозг.

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Профессор Тони Висс-Корай из Стэнфордского университета и его команда, опубликовавшие свои результаты в журнале Nature Medicine, показали, что люди с биологически «старым» мозгом сталкиваются с гораздо худшими осложнениями здоровья. Их данные показали, что люди, чей профиль белков мозга значительно отличался от среднего по возрастной группе, были в 12 раз более склонны к диагностированию болезни Альцгеймера уже в течение десяти лет. Не менее важным моментом стало то, что эти люди сталкивались с риском смерти на 182% выше в течение 15 лет. С другой стороны, у людей с молодым мозгом смертность снижалась на 40%.

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Этот подход, а именно отслеживание биологического возраста с помощью протеомики, вышел далеко за привычные рамки установленных маркеров риска и открыл новые возможности для раннего вмешательства, которые в будущем станут доступны врачам. Методы исследования в значительной степени были независимы от традиционных биомаркеров, что означает, что ученые могли обнаруживать риск заболевания задолго до появления симптомов или структурных изменений.

Стэнфордский университет уже основал такие компании, как Teal Omics и Vero Bioscience, для коммерциализации этого теста, нацеливаясь на клиническое и потребительское применение в ближайшие несколько лет.

Результаты научной работы говорят о том, что изменение образа жизни может не только повлиять на самочувствие человека в данный момент, но и фактически изменить биологический возраст его органов, что дает возможность принять меры до развития различных опасных заболеваний.

Важным фактом является то, что эти протеомические показатели отражают состояние организма в режиме реального времени. В отличие от генетических или эпигенетических тестов, которые часто показывают долгосрочные предрасположенности, протеомика фиксирует текущее состояние здоровья, выделяя влияние недавнего питания, активности или стресса.

Этот новый инструмент, который в настоящее время стоит около 400–1000 долларов в исследовательских условиях, может стать более доступным. Vero планирует предлагать потребительские версии по цене около 200 долларов, а команда Стэнфорда ожидает, что тест поступит на рынок через два-три года. Знание биологического возраста важнейших органов может стать такой же рутинной процедурой, как измерение артериального давления, и давать более четкое представление о будущем здоровье человека, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что с возрастом и замедлением работы мозга, люди, на удивление, становятся счастливее. Данные нового исследования не только осветили положительные стороны старения, но и позволили совершить прорыв в изучении старения мозга, открыв новые способы сохранения когнитивных функций и отсрочки наступления деменции.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.