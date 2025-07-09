Некоторые препараты химиотерапии оказались опасными: ученые составили список угроз

Недавнее исследование, проведенное в Кембридже, выявило, что распространенные методы лечения рака могут незаметно вызывать генетический износ здоровых клеток крови, ускоряя их биологическое старение. Это открытие может добавить ряд тяжелых решений для людей, у которых не осталось выбора в борьбе с тяжелой болезнью.

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Genetics, был проанализирован полный геном кровяных клеток 23 онкологических пациентов в возрасте от 3 до 80 лет, которые проходили различные курсы химиотерапии, и сравнен с образцами девяти человек, не проходивших такого лечения, как сообщает British Society of Haematology.

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Автор исследования, доктор Джйоти Нангалия из Кембриджских университетских больниц отметила, что, хотя многие химиотерапевтические препараты вызывают генетические мутации и преждевременное старение здоровой крови, это не является универсальным эффектом всех лекарств. Команда ученых выявила отчетливые «отпечатки» мутаций, связанные с конкретными препаратами. В общей сложности они обнаружили четыре новых сигнатуры мутаций, которые ранее не были каталогизированы.

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Некоторые терапии на основе платины, в частности карбоплатин и цисплатин, были связаны со значительно повышенными показателями мутаций, тогда как оксалиплатин оказался гораздо менее вредным. В одном случае трехлетний ребенок, проходящий лечение от нейробластомы, вовсе продемонстрировал уровень мутаций, характерный для 80-летнего человека, не проходящего химиотерапию.

Доктор Эмили Митчелл из Института Уэллкома Сэнгера отметила, что эта работа создает основу для более широких исследований с участием различных тканей и более крупных групп пациентов. Она заявила, что такие всесторонние знания необходимы для выбора методов лечения, обеспечивающих правильный баланс между эффективностью и долгосрочной безопасностью больных.

Профессор сэр Майк Страттон из Института Уэлком Сэнгер подчеркнул потенциал геномного профилирования как рутинного инструмента в планировании лечения. Он предвидит будущее, в котором врачи смогут выбирать между равноценными методами лечения, основываясь на том, какой из них в наибольшей степени щадит здоровые ткани.

С возрастом человека в кроветворных стволовых клетках естественным образом накапливаются мутации — явление, известное как клональный гемопоэз. Оказалось, что химиотерапия может значительно ускорить этот процесс, фактически «ускорив» геномный возраст крови на десятилетия.

По статистике, примерно 10% жителей развитых стран в какой-то момент прошли курс химиотерапии. Широкое распространение этого метода лечения подчеркивает важность минимизации долгосрочного вреда за счет более разумного подбора лекарств.

Исследование подтвердило то, что многие онкологи уже давно подозревали: лекарства от рака, хотя и спасают жизнь, могут наносить скрытый ущерб здоровым клеткам. Но открытие специфических для лекарств мутационных сигнатур дает мощный инструмент для смягчения этого ущерба. По мере того как геномная медицина становится все более точной, пациенты могут вскоре воспользоваться преимуществами индивидуального подхода, который позволит эффективно лечить рак, сохраняя целостность остального организма.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.