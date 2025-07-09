Лечение от малярии стало доступно для младенцев: новое лекарство получило одобрение от Swissmedic

В лечении малярии впервые было разработано и одобрено лекарственное средство специально для самых маленьких пациентов — новорожденных и младенцев весом от 2 до 5 кг, что позволило устранить существенный пробел в доступе к препаратам, существовавший на протяжении десятилетий.

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Важный шаг в нужную сторону был связан с недавним одобрением Swissmedic препарата Coartem Baby (также известного как Riamet Baby), специальной формулы артеметера-люмефантрина, разработанной совместно Medicines for Malaria Venture (MMV) и Novartis, сообщает Pharmalife.

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Решение было принято после положительных результатов II/III фазы испытаний CALINA, в ходе которых было адаптировано соотношение доз с учетом уникальных метаболических потребностей младенцев весом менее 5 кг, что продемонстрировало как безопасность, так и эффективность препарата.

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Разрешение было выдано в рамках программы Swissmedic по выдаче разрешений на продажу глобальных продуктов здравоохранения (MAGHP), ускоренной процедуры, позволяющей быстро получить последующие разрешения в восьми странах — Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаре, Кении, Малави, Мозамбике, Нигерии, Танзании и Уганде, в течение всего 90 дней с момента подачи заявки. Этот подход, реализуемый в сотрудничестве с ВОЗ и региональными органами здравоохранения, призван ускорить доступ к препарату в районах, наиболее затронутых малярией.

Формула препарата была разработана с учетом практических соображений: он имеет вишневый вкус и полностью растворяется даже в грудном молоке, что упрощает дозирование и снижает риск передозировки, в отличие от предыдущих практик, которые основывались на адаптации формул для взрослых или детей старшего возраста. Это имеет решающее значение, учитывая, что почти три четверти смертей от малярии в Африке приходится на детей в возрасте до пяти лет.

Эксперты на местах высоко оценили это достижение. Помимо клинической поддержки со стороны таких деятелей, как профессор Умберто Д'Алессандро и доктор Бхаргави Рао из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, лидеры в области общественного здравоохранения подчеркнули важность доступных цен и справедливого распределения препарата в эндемичных регионах.

Давно существующая комбинация артеметера и люмефантрина, впервые представленная в 1992 году и включенная в список основных лекарственных средств ВОЗ, наконец-то стала адаптируемой даже для самых маленьких и уязвимых пациентов. Учитывая, что ежегодно в зонах риска малярии в Африке рождается около 30 миллионов детей, это достижение является важным инструментом в снижении младенческой смертности.

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