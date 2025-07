Ученые назвали 4 основных предшественника болезни Альцгеймера: что влияет на ее развитие

Незначительные изменения в состоянии здоровья могут незаметно привести к болезни Альцгеймера — это стало более понятно благодаря крупному анализу медицинских карт пациентов, проведенному учеными. Они выявили 4 основных фактора-предвестника развития тяжелого заболевания.

Related video

Недавнее исследование UCLA Health выявило четыре различных диагностических последовательности, предлагая новый взгляд, приходящий на замену практике рассмотрения отдельных факторов риска, сообщает News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

26% проанализированных случаев развития заболевания у пациентов следовали предсказуемой последовательности — например, гипертония часто появлялась до депрессии, которая, в свою очередь, повышала риск развития болезни Альцгеймера.

Важно

Обычный герпес окончательно связали с болезнью Альцгеймера: что показало исследование

Проведя свой анализ ученые выявили следующие взаимосвязанные цепочки предвестников заболевания:

Первым предвестником стал путь психического здоровья, который начинается с психиатрических проблем, таких как депрессия или тревога, и прогрессирует к снижению когнитивных функций. За этими факторами следовал путь энцефалопатии, где ранние нарушения функций мозга сигнализируют о быстро прогрессирующем неврологическом ухудшении. Путь легкого когнитивного нарушения отражал традиционное медленное ухудшение памяти. Наконец, путь сосудистых заболеваний связывал сердечно-сосудистые заболевания — гипертонию, диабет, инсульт, с развитием деменции.

Отслеживание этих цепочек оказалось более эффективным для прогнозирования начала болезни Альцгеймера, чем использование только отдельных диагнозов

В этом исследовании, опубликованном в журнале eBioMedicine, были проанализированы данные 24 473 пациентов из хранилища медицинских данных Калифорнийского университета и подтверждены результаты в рамках национальной исследовательской программы All of Us. Из 5762 пациентов исследователи извлекли 6794 уникальных траекторий заболевания с помощью таких передовых инструментов, как динамическое искажение времени, кластеризация k-средних, сетевой анализ и причинно-следственное заключение.

Авторы считают, что врачи скоро смогут выявлять людей из группы риска на более ранней стадии, обнаруживая эти многоэтапные паттерны, что откроет путь для целенаправленных вмешательств, которые могут прервать цепочку вредных процессов. Персонализированные стратегии профилактики могут быть адаптированы к конкретному пути развития болезни у каждого пациента.

Поскольку болезнь Альцгеймера по-прежнему затрагивает миллионы людей во всем мире, это открытие знаменует собой важную веху в понимании этого заболевания. Оно представляет его не просто как результат отдельных факторов, а как конечную точку четких, наблюдаемых траекторий, разворачивающихся на протяжении нескольких лет или даже десятилетий.

Ранее Фокус писал о том, как как чистка зубов помогает выявить болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера имеет самые различные симптомы, одним из которых является увядание моторных функций, которые запросто могут проявляться в самых обыденных действиях.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.