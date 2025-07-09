Ученые предложили лечить астму мыслями: как можно настроить мозг для борьбы с болезнью

Незначительное изменение в мышлении может быть ключом к лучшему контролю астмы — новые исследования показывают, что ожидания пациентов относительно своего состояния могут напрямую влиять на течение и развитие болезни.

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Исследование, проведенное под руководством профессора Франциско Паньини из Католического университета Святого Сердца в Милане и недавно опубликованное в журнале Health Expectations, охватило 310 человек, страдающих астмой, в течение шести месяцев, сообщает HealthDay.

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Используя проверенный временем «Тест ожиданий болезни», исследователи измерили явные (сознательные) ожидания пациентов — их убеждения о том, ухудшится ли их астма или улучшится. В три разных интервала участники заполняли анкеты о симптомах и проходили спирометрические тесты, измеряющие ОФВ₁, показатель функции легких.

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Анализ полученных данных показал, что люди, которые имели более негативные мысли о своей астме, как правило, сообщали о более плохом самочувствии, а также демонстрировали более значительное ухудшение функции легких. С другой стороны, скрытые или бессознательные мысли, по-видимому, не оказывали сильного влияния на течение болезни.

Команда предлагает следующий механизм: пациенты с негативными ожиданиями могут быть менее склонны следовать рекомендациям по лечению, что отражает известные эффекты плацебо/ноцебо. Как отметил профессор Паньини, «если преобладает ожидание, оно влияет на поведение и может повлиять на соблюдение рекомендаций», что и приводит к ухудшению результатов лечения. Пациенты, которые ожидают лучших результатов, испытывают более медленное прогрессирование заболевания, в то время как пессимисты со временем сталкиваются с осложнениями.

Эффекты плацебо и ноцебо влияют на многие состояния — не только на астму, но и на боль, аллергию, кожные заболевания и даже реакцию на лекарства. Доказано, что формирование позитивных ожиданий, лежащих в основе плацебо и подобных эффектов, улучшает результаты лечения в различных областях медицины.

Исследование продемонстрировало глубокое влияние мышления на физическое здоровье. Оно раскрыло потенциал психологических вмешательств — тренировки оптимизма, коучинга ожиданий, позитивного подкрепления, для улучшения лечения астмы. Если такие подходы будут повторены и расширены, они могут стать ценным дополнением к медицинской терапии, способствуя как приверженности лечению, так и личному благополучию пациентов.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.