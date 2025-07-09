Ученые открыли самый редкий тип крови на планете: ее обнаружили всего у одной женщины

Во время рутинного анализа крови французские врачи обнаружили нечто необычное — антитело, отторгающее всю донорскую кровь. Этот удивительный результат стал первым намеком на совершенно новую группу крови, обнаруженную у женщины из Гваделупы, но полная история раскрылась гораздо позже, когда генетические исследования выявили ее причину, мгновенно изменив некоторые представления медицины.

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Исследование, опубликованное в журнале Vox Sanguinis, проводилось французскими учеными и подробно описывает случай женщины из Гваделупы, кровь которой оказалась несовместимой со всеми другими известными типами. Как сообщает Medical Xpress, результаты, опубликованные после использования полного секвенирования экзома, выявили мутацию в гене под названием PIGZ.

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Этот ген играет роль в присоединении специфической молекулы сахара к более крупной структуре на клеточных мембранах. Его отсутствие изменяет структуру молекул на эритроцитах, создавая новый антиген, который определяет новую классификацию крови: Gwada-положительная или Gwada-отрицательная. Все протестированные доноры были Gwada-положительными; пациентка была единственной, у которой был обнаружен Gwada-отрицательный результат.

Важно

Открыта новая группа крови: ученые обнаружили ее, разгадав полувековую аномалию

Ученые воспроизвели ту же мутацию в лабораторных условиях, создав клетки, имитирующие кровь пациентки. Эти воссозданные эритроциты демонстрировали то же отсутствие антигена, подтверждая открытие 48-й официально признанной системы групп крови Международным обществом переливания крови. Термин "Gwada" был выбран, чтобы отразить гваделупское происхождение пациентки, обозначив его как с научной, так и с культурной точки зрения.

Пациентка обладает не только уникальной кровью. Женщина также страдает легкой умственной отсталостью и пережила два мертворождения. Эти состояния могут быть связаны с мутацией гена PIGZ, поскольку известно, что подобные дефекты в связанных ферментах, используемых в процессе сборки GPI, приводят к неврологическим нарушениям и выкидышам. Этот фермент функционирует на заключительном этапе построения GPI-якорей — сложных молекул, необходимых для прикрепления белков к поверхности эритроцитов.

Хотя уникальность типа крови может звучать внушительно, она несет с собой ряд проблем, особенно когда дело доходит до переливания Фото: Depositphotos

Группы крови человека на протяжении истории эволюционировали отчасти как защитный механизм против болезней. Некоторые бактерии и вирусы прикрепляются к эритроцитам через эти группоспецифические антигены. Но гиперредкие группы крови, такие как Gwada-отрицательная, усложняют медицинскую помощь. Для пациентки из Гваделупы не существует подходящего донора крови, а переливание несовместимой крови остается непроверенным риском. Даже если существуют другие люди с Gwada-отрицательной кровью, они в настоящее время не идентифицированы, что делает безопасные варианты переливания несуществующими.

Учеными уже изучается одно из возможных решений проблемы такой уникальности: создание крови в лаборатории. Используя стволовые клетки, они работают над производством эритроцитов, которые можно генетически модифицировать, чтобы имитировать редкие типы. В данном случае это означает искусственное производство крови с отрицательным Gwada-фактором путем воспроизведения той же мутации PIGZ. Авторы предсказывают, что в будущем могут появляться все новые редкие группы крови, что лишь усложнит протоколы переливания, но при этом расширит научные знания и возможности.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.