Ученые назвали самые ностальгические места: они сразу возвращают нас в прошлое

Ностальгия часто начинается с чувства тоски, а не с воспоминаний, с легкого тяготения, которое притягивает внимание к местам, когда-то дорогим сердцу. Недавно ученые выяснили одно такое место, которое способствует ее проявлению сильнее многих других.

Related video

Исследование, лежащее в основе изучения мест подпитывающих ностальгию, опубликовано в Current Research in Ecological and Social Psychology и проведено под руководством Элизабеты Милитару. Как сообщает University of Cambridge, Милитару, которая сейчас работает на кафедре социальной психологии Амстердамского университета, возглавляла исследование во время своей докторской работы в Кембридже.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследователи опросили около 200 взрослых из Великобритании и 800 из США (в возрасте от 18 до 94 лет), попросив их указать и описать места, которые вызывают у них ностальгию. Результаты исследования показали, что более 26% участников из Великобритании и 20% участников из США назвали приморские или океанские места среди самых ностальгических.

Важно

Возвращаются в прошлое и остаются здоровее: ученые перечислили преимущества ностальгии

Эти цифры выросли до примерно 35% (Великобритания) и 30% (США), когда были включены реки и озера. Городские места составили примерно пятую часть в обеих странах, а сельскохозяйственные районы, леса и горы — по 10%. Команда Милитару ожидала более сильной привязанности к зеленым насаждениям, учитывая объем исследований об их психологических преимуществах. Вместо этого они обнаружили предпочтение «голубых мест» у побережья, рек или озер.

Эти места часто описывались такими эмоциональными эпитетами, как «красивые» и «эстетичные». Предыдущие исследования команды уже показывали, что яркость, насыщенность цветов и визуальный контраст, черты, характерные для голубых пейзажей, помогают вызвать восстанавливающие воспоминания чувства.

Исследование также выяснило, почему прибрежные и речные местности вызывают такой глубокий резонанс в нашей памяти. Милитару ссылается на концепцию фрактальной структуры — повторение визуальных элементов в разных масштабах, чтобы объяснить, почему береговые линии создают психологический баланс и вызывают чувство ностальгии. В отличие от лесов, которые могут вызывать ощущение хаоса, или горизонтов, которые могут казаться однообразными, эти умеренные формы могут улучшать эмоциональное благополучие, считают авторы.

Участники были привлечены конкретными регионами, известными своим живописным очарованием. В Великобритании Корнуолл, Девон и Северный Йоркшир возглавили список ностальгических мест. В США к популярным местам отнесли Калифорнию, Флориду и штат Нью-Йорк, известные своей красотой побережья, парками и знаковыми городскими достопримечательностями.

Помимо понимания личных чувств людей в такие моменты, ученые считают, что доступ к побережьям, рекам, озерам и паркам в густонаселенных районах может способствовать укреплению психического здоровья сообщества. Планировщики и экологи могут извлечь пользу из привлечения жителей к выявлению и сохранению местных «ностальгических» мест.

Ранее Фокус писал об обнаружении редкого гена, дающего надежду на излечение болезни Альцгеймера. Открытие колумбийца, десятилетиями не поддававшегося болезни Альцгеймера, несмотря на генетическую предрасположенность, привело к интригующим открытиям в нашем понимании этого заболевания.

Также Фокус писал о семи простых привычках, улучшающих работу мозга. От ежедневной навигации по улицам до общения с подростками — миллионы ежедневных активностей незаметно улучшают его продуктивность.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.